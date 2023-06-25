Данилов: в РФ уже готова группа для переговоров с Украиной, в нее может входить Лукашенко

"Пригожинский мятеж", подавленный накануне в 200 км от Москвы всего лишь одним телефонным звонком самопровозглашенного президента Беларуси Александром Лукашенко, заметно повысил рейтинг "батьки" в Кремле и он, вероятно, примет участие в не менее значимых переговорах в будущем. Не исключено, что белорусский самозванец окажется в списке российских парламентеров при обсуждении перспектив завершения войны с Украиной.

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Об этом у себя в Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он убежден, что вчерашние резонансные события в России оставили диктатору Путину мало возможностей для маневров.

"У Путина осталась единственная возможность спасения – тотальная зачистка силового блока, физическая ликвидация ППК "Вагнер", демонстрационное наказание Пригожина (кувалда?), введение в стране военного положения и развертывание массовых репрессий. Способна ли выполнить эти функции карательная машина, ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков – большой вопрос", – заметил он.

Данилов также считает, что даже прерванный переворот не остановит процесс неминуемого распада путинского режима. Произошедшее накануне – демонстрация серьезности намерений, существующих возможностей и создание условий для начала процесса властного транзита - добровольного или принудительного.

"Все, что может пойти в России не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить/запустил процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат", – резюмировал Данилов, добавив, что армия Украины продолжит, несмотря на это все, освобождать свои территории от оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вооруженный "переворот", возглавленный Пригожиным, готовился в течение восьми месяцев. В курсе планов "повара Путина" были не только представители его ближайшего окружения из числа наемников, но и высокопоставленные российские военные, в частности, экс-руководитель путинской "СВО" генерал Суровикин.

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