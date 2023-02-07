Данилов: Украина – не Корея, координаты движения "российскому военному кораблю" заданы
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов отреагировал на заявление заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева об угрозе разделения украинского государства. Он заверил, что "корейского" сценария войны в Украине не будет.
Об этом Данилов написал в своем Twitter. "Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев", – заявил секретарь СНБО.
Он добавил, что "координаты движения российскому военному кораблю заданы" и "изменения не предусмотрены".
"Силы обороны Украины работают", – написал Данилов.
Напомним, ранее Медведев выдал, что Украине якобы грозит разделение, как это произошло с Кореей. Он даже утверждает, что такого сценария якобы хотят в самом Киеве.
В чем суть корейского сценария
Как известно, разделение Кореи на Северную и Южную произошло в 1945 году, после поражения во Второй мировой войне Японии. Последняя аннексировала Корею в 1910 году после Русско-японской войны.
США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной. Линия раздела зон влияния прошла по 38 параллели. После Корейской войны (1950-1953) государства были разделены демилитаризованной зоной.
Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов в интервью CNN заявил, что у Украины есть собственное вооружение, которым она может ударить по территории России. На применение такого вооружения против страны-агрессора не существует никаких запретов.
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