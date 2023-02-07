Данилов заявил, что у Украины есть собственное оружие, которым ВСУ могут ударить по территории РФ

У Украины есть собственное вооружение, которым ее Вооруженные силы могут нанести удары по территории РФ. На применение такого оружия против страны-агрессора нет никаких запретов.

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Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью CNN 6 февраля. "Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", – сказал он.

Как известно, западные страны запретили Украине наносить удары по территории России предоставленным ими оружием. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "постоянно происходили необъяснимые взрывы на стратегических объектах в России", но Киев официально не признавал ответственности за эти удары, пишет CNN.

Издание напомнило, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в прошлом месяце в разговоре с ABC News предсказал атаки "все глубже и глубже" внутри России, вдали от линии фронта, при этом не подтверждая к ним причастности Украины.

Он объяснил, что до окончания войны не может сказать, сыграла ли Украина свою роль в таких атаках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре "Укроборонпром" заявил о разработке нового вооружения с дальностью поражения 1000 км. В начале декабря украинский ударный БПЛА вышел на финальный этап испытаний, предыдущие он прошел успешно.

Выяснилось, что беспилотник похож на иранский Shahed-136, но у него есть возможность возвращения.

Ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на источники, написала, что украинские удары вскоре смогут достичь даже целей в Сибири.