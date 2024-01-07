Снабжение Северной Кореей баллистических ракет России будет рассмотрено на заседании Совета Безопасности ООН 10 января с.г. Россия уже, по крайней мере, дважды применила для атак Украины баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. КНДР – одно из наиболее милитаризованных государств мира, поэтому её готовность спонсировать российскую агрессию против других стран является серьезной угрозой.

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Мировые демократии проиграют, если военная поддержка Украины союзниками будет меньше, чем спонсирование Москвы диктаторскими режимами. На фоне применения северокорейских ракет России и договоренности между Москвой и Тегераном о возможности поставки иранских баллистических ракет в РФ, выглядит довольно странным заявление Вашингтона о невозможности военной поддержки Украины на уровне 2022-23 годов. Это или нехватка аналитического понимания того, что РФ желает переломить ход войны или полный эгоизм в отношении защиты идей демократии в мире. Если кто-то из республиканцев риторически спрашивает, куда пошла американская помощь в Украине, нужно хотя бы посмотреть отчётность украинского Генштаба.

С начала войны уничтожено 330 российских боевых самолетов, почти столько боевых вертолетов, более шести тысяч танков, почти 11200 российских боевых бронированных машин, 8620 единиц артиллерии, 950 систем залпового огня, 23 корабля и 1150 тяжёлых транспортных автомобилей. Трамписты всё это могут перечислить в предоставленные Киеву доллары и сделать выводы об эффективности американской военной поддержки Украины. Она в тысячу раз эффективнее вложенных 950 миллиардов долларов, которые просто вылетели в трубу, в поддержку Афганистана, и десятки раз эффективнее средств, выделенных Израилю.

Что удивительнее, что заявления о возможности сокращения военной помощи Украине раздаются от демократов. Понятно, что вместо предоставления баллистических ракет северокорейский режим, угрожающий войной соседям и США, вопреки международным санкциям, Пхеньян может получить от России военные технологии для подготовки к собственным агрессивным войнам. Следовательно, Москва и Пхеньян заслуживают более жёстких санкций и тотальной международной изоляции, учитывая, что это вопрос глобальной безопасности.

Однако изолировать РФ, как это сделано с Северной Кореей, западный мир не торопится. Главный аргумент – изолированная от мира Россия может быть ещё опаснее, чем сейчас. Хорошо, не хотите изолировать, так окажите такую военную поддержку Киеву, которая заставит российские войска вернуться домой из-за опасности полного разгрома. Но кто-то на западе говорит, что нужно больше экономить средства для собственных внутренних нужд, другие призывают к ограниченной поддержке Украины, чтобы не раздражать Москву. Украинцы держат фронт, поэтому нужно давать столько финансовых и военных средств, чтобы он не обрушился, потому что российская армия сразу пойдет на Молдову и страны Балтии, а после их падения через некоторое время и дальше, если запад не поклонится Кремлю. А вот если Россия проиграет в военном смысле, то западу вроде бы будет больше проблем, чем выгод. Путин этого только и ждёт и уничтожает всё возможное в Украине, ворует украинских детей, планирует расширить зону оккупации и в очередной раз легализовать украденные украинские земли путём незаконного проведения президентских выборов в марте с.г.

Таким образом, трамписты хотят изолировать на международной арене не Москву, а американскую поддержку мировой демократии. Что же, этот выбор может быть за американским народом на выборах. А украинцам остаётся продолжать борьбу, потому что они имеют только одну Украину, потому что другой нет. Конечно, большое спасибо всем зарубежным друзьям за уже оказанную военную и финансовую помощь. Она значительна в рамках Украины и очень мала, в рамках полной остановки агрессивных планов России.

Относительно небольшими средствами Россию не одолеть. В ситуации, если Киев вдруг упадёт, Вашингтон и Брюссель будут платить за остановку российского продвижения в десятки, если не сотню раз больше средств. Ведь весь оккупированный потенциал Украины будет работать на Москву. На западе это понимают, поэтому продолжают реально играть на линии исключительно сдерживания России, а не вынуждения возвращения российских войск домой, хотя вербально об этом говорится. Очень шаткая стратегия и тактика.Смертельно опасная для Украины.

В начале 90-х годов прошлого века запад вместе с Москвой убеждали Киев, что ядерное и стратегическое оружие не нужны Украине, хотя хорошо понимали, что это гарантия территориальной целостности украинского государства. Киеву предложили взамен Будапештский меморандум, который эту безопасность Украине не дал. Об этом хорошо знали Вашингтон, Москва и Лондон и украинцам пожали руку якобы на правильном решении жить без ядерного оружия, но вроде бы в безопасности, которая не гарантирована. Тогда силы, заставившие политическое руководство в Киеве подписать Меморандум сдали интересы Украины, и это прямой результат того, почему сегодня украинцы харкают кровью.

Мы в ситуации, когда раненая Украина нуждается в таком лекарстве, чтобы выздороветь, а ей предлагают только то, чтобы не умереть. Понятно, что в таком положении полагаться нужно на свои очень ограниченные ресурсы, но западным партнерам не мешает сказать: Москва официально декларирует, что воюет в Украине не с украинским народом, а с западом. Так что перестаньте делать вид, что борьба с Россией — это исключительно украинское дело, а западная помощь, это меценатство и добрая воля. Трампистам следует напомнить слова самого их лидера, когда он предлагал свой путь окончания войны в Украине: если Путин не согласится на мир, то Америка предоставит Украине столько вооружений, что он проиграет. Так дайте столько вооружений сейчас! Если не трамписты, то демократы, которые сейчас находятся у власти, а лучше все вместе.