CNN: Трамп 53 раза говорил, что закончит войну в Украине через 24 часа
Президент США Дональд Трамп слукавил, когда назвал собственное обязательство закончить войну России против Украины в течение 24 часов "шуткой". Он обещал сделать это по меньшей мере 53 раза.
Публичные высказывания американского главы проанализировали журналисты CNN. Это случилось после того, как на текущей неделе Трамп в интервью журналу Time утверждал, что говорил не буквально и не всерьез.
"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, потому что, чтобы подчеркнуть, и вы знаете, это, конечно, попадает в фейковые новости [неразборчиво]. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал – это было сказано в шутку, но также было сказано, что это будет прекращено", – прокомментировал он провал своего обещания касательно российско-украинской войны.
Журналисты подчеркнули: в ходе предвыборной кампании 2023–2024 Трамп десятки раз заявлял совершенно серьезным тоном и в совершенно серьезном контексте, что он положит конец войне либо в течение 24 часов после своего возвращения в Белый дом, либо даже раньше.
Он снова и снова, в том числе на обоих президентских дебатах 2024 года, говорил, что урегулирует конфликт, когда станет избранным президентом – то есть еще до своей инаугурации.
"Обещание быстрого окончания войны было трезвым элементом заранее написанных речей Трампа на митингах. Он сформулировал обещание как ключевой компонент своей повестки на второй срок и обосновывал его заявлениями о своей "авторитетности" как лидера, своей истории как "миротворца" и знании Владимира Путина и Владимира Зеленского", – указали в CNN.
Более того, в некоторых случаях Трамп подчеркивал, что говорит буквально, насмехаясь над критиками, которые обвиняли его неспособности решить проблему так быстро.
"Я сделаю это в течение 24 часов. Все говорят: "О, нет, вы не можете". Конечно, я могу! Конечно, я могу", – утверждал он на митинге в июле 2023 года в Айове.
Позже в том же месяце на митинге в Пенсильвании он сказал: "Еще до того, как я приеду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы все вместе победим на президентских выборах, мы разрешим ужасную войну между Россией и Украиной. Она будет разрешена. Война будет разрешена. Я разрешу их обоих – я знаю Зеленского, я знаю Путина, это будет сделано в течение 24 часов, вы увидите! Они все говорят: "Это такое хвастовство". Это будет сделано очень быстро".
Он часто говорил о своей репутации. Якобы она поможет ему все закончить еще до церемонии инаугурации.
16 октября 2024 года, интервью с Патриком Бет-Дэвидом:
Трамп: "Я думаю, что мир будет вести себя хорошо, и я думаю, что урегулирую российско-украинский конфликт, пока я избранный президент".
Бет-Дэвид: "Пока вы избранный президент?"
Трамп: "Пока я избранный президент!"
Бет-Дэвид: "Ух ты".
Трамп: "Вам нужна эта репутация".
Бет-Дэвид: "Конечно".
Трамп: "Пока я избранный президент, я урегулирую этот вопрос".
Как ранее писал OBOZ.UA, 25 апреля Дональд Трамп заявил, что большинство пунктов соглашения о мире в Украине якобы согласованы, и сторонам нужно организовать встречу на "очень высоком уровне".
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