"Чувствительный вопрос": на следующей встрече в формате Украина, РФ и США будут говорить об управлении на ЗАЭС – медиа

На следующей встрече в трехстороннем формате Украина–США–РФ стороны планируют обсудить механизм управления временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией. К переговорному процессу могут привлечь специалиста по энергетике, а сама тема рассматривается как одна из самых чувствительных в контексте будущих договоренностей.

Стороны должны определить, кто и в каком формате будет осуществлять управление крупнейшей атомной электростанцией Европы. Об этом сообщает медиа.

Сейчас Запорожская атомная станция находится под контролем российских оккупационных сил. Речь идет как о компоненте безопасности, так и о технической эксплуатации объекта и международном надзоре.

Известно, что после обсуждения этого блока вопросов будет расти потребность во встрече на уровне лидеров. Президент Владимир Зеленский поручил своей команде работать над организацией такой встречи, в частности рассматривается возможность ее проведения в Женеве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что следующий раунд мирных переговоров должен состояться уже в ближайшее время – в течение 10 дней. Предположительно, он снова пройдет в Женеве.

