Кто такой Эттли? Если кто-то за пределами Великобритании и помнит о нём вообще, то лишь как о том, кто неожиданно выиграл выборы у самого Черчилля. А Черчилля помнят потому, что он — Черчилль.

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Величие Черчилля — не только в том, что он сочетал мудрость и отвагу. Даже не только в том, что он стал одним из победителей во Второй мировой. А именно в том, что, выиграв войну, он потом проиграл выборы. (После того — снова выиграл, но тогда — проиграл.)

Один из самых гениальных политиков всех времён и народов проиграл выборы, которые не мог проиграть, если бы думал о выборах. Но он думал только о Победе. И потому он — в Истории навсегда. Как Победитель.