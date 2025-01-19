Что заставит Путина прекратить агрессию: Сибига перечислил 'серьезные шаги' для мира

Чтобы заставить страну-агрессора Россию к миру, необходимы решительные шаги для повышения цены войны против Украины. Речь идет об экономических и военных мерах, которые эффективны только вместе.

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Об этом 18 января заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на официальной странице в соцсети X. "Любой план, который заставит РФ прекратить агрессию и принять справедливый мир, должен включать серьезные шаги, направленные на повышение стоимости войны для Москвы", – написал он.

По словам Сибиги, необходимы два основных набора мер: экономические и военные.

Они сработают только вместе, добавил Сибига и отметил, что их нужно применять с максимальной решительностью.

"Максимальное экономическое и военное давление включает жесткие санкции, полное использование замороженных российских активов для поддержки Украины, а также предоставление Украине конкретной военной помощи в достаточном количестве и вовремя, чтобы позволить нашим воинам проводить успешные военные операции", – заявил глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что РФ может исчерпать свои ликвидные финансовые резервы к осени 2025 года. Это потенциально может привести к финансовому кризису.

Тем временем в Германии считают, что Путин будет стремиться к 2026 году полностью захватить украинские Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. В настоящее время РФ вооружает свои войска сверх их нужд и накапливает резервы, параллельно диктатор готовит поле боя в Европе.

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