Рішення Путіна розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю готувалося давно. Я майже впевнений, що путін обговорював його з китайським лідером.

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По-перше, це сигнал Заходу, що Білорусь це територія автократії і "підпорядкована" Росії. Будь-які спроби демократичних рухів у Білорусі можуть призвести до ядерної дестабілізації - "не чипайте Білорусь, ми будемо захищати нашу територію на будь-який кшталт" - такий зміст цього кроку.

По-друге, тактична ядерна зброя завжди розглядалася Кремлем як "відповідь" на конвенційний потенціал НАТО і тепер очевидно, що він в рази більший за російський. РФ фактично визнає це і каже, що покладається на ядерну відповідь.

І нарешті по-третє, Росія хоче тримати нас під постійним ядерним тиском і зробити для нас її стримування більш складним викликом. Додаткові санкції будуть правильною, але принципово недостатньою відповіддю. НАТО потрібна нова концепція стримування РФ, потрібна сміливість на Вільнюському саміті НАТО заявити це. І зробити нас - Україну - частиною цієї стратегії.