Китай підтримує НОВИЙ мирний план для України. Сі Цзіньпін тепер публічно підтримує план, розроблений низкою африканських країн, про що він заявив після розмови з президентом ПАР.

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Уявіть собі в Африці, на континенті, де не вщухають війни і злочинність - на рівні державної політики - вирішили запропонувати мирний план аби вгамувати Путіна!

Великі експерти з питань війни і миру. Збоку це виглядає як експертні поради повії на тему сімейності вірності.

Рівень "експертності" африканців видно і з самого плану, який, насправді, ну, дуже простий – негайно почати перемовини з Росією ще до того, як з території України будуть виведені російські війська.

І звісно тепер цей план підтримує Китай. Навіть заохочує лідерів шести африканських країн відвідати Україну та Росію й переконати у необхідності негайно реалізовувати їхні мирні ініціативи.

Увага всього світу прикута до України. І тому серед різного гатунку політиків стало дуже модним пропонувати свої різні "мирні плани". Китай, Індонезія, тепер Африка. Щоправда, після оприлюднення змісту цих планів часто постає питання – що ж за ними приховується, - бажання миру, чи погони агентів ФСБ?