Соціологи в росії продовжують показувати високі рейтинги путіна майже через рік після початку безглуздої та жорстокої війни, яку він затіяв проти України.

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На суспільну свідомість російського населення майже не впливають ні варварські бомбардування українських міст в сіл, ні загибель тисяч мирних українців, яких ще недавно вони називали своїми "браттями і сестрами", ні пів мільйона російських солдатів, які загинули або отримали поранення на українській війні, ні значне погіршення їх фінансового та економічного становища, коли кожний росіянин став набагато гірше жити, а їх сім’ї значно зубожіли.

На цих людей не впливає те, що їх країна опинилася в майже абсолютній міжнародній ізоляції, скасовані усі міжнародні авіарейси, за винятком деяких, і всі інші міжнародні контакти. Їх не хвилюють санкції, які запровадили країни заходу проти росії, як покарання за агресивну війну проти України.

Вони не хочуть знати і не хочуть вірити в те, що російські крилаті та балістичні ракети майже щодня вбивають мирних українців, їх дітей, знищують житлові будинки і електростанції, завдають величезної шкоди квітучій Україні.

Вони навіть слухати не хочуть, що головна мета цієї війни, яку розпочав путін - знищення українського народу, як етносу, його культури, мови, території проживання. Вони продовжують вірити путіну.Більше того, вони навіть до кінця не розуміють, а в чому ж буде іхня перемога, в яку вони продовжують вірити.

Головна ціль війни путіна проти України невідома нікому.

За час війни вона вже декілька разів змінювалась.Невизначеність і плутанина в цілях війни породжує невизначеність в розумінні того, а в чому буде зміст цієї перемоги. Навіть найбільші прихильники путіна і війни не можуть однозначно і точно зформулювати дійсну причину війни. Заради чого десятки тисяч росіян вже загинули на цій війні, а сотні тисяч стали каліками.Абсолютно неясно, що повинно відбутися на фронті, щоб російське населення зрозуміло, що путін вже програв цю війну.

За період війни армія путіна отримала велику кількість поразок, як невеликих, так і стратегічних. ЗСУ вже звільнили майже половину тих українських земель, які путін захопив після вторгнення, острів Зміїний, величезну кількість населених пунктів.

ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту - крейсер "москва", зруйнували особисту гордість путіна - кримський міст. Російська армія щодня отримує одну поразку за іншою.

За час цієї війни російська армія втратила більше 10 000 танків, БМП, БТР, іншої військовоі техніки, більше пів тисячі літаків і гелікоптерів та багато іншого озброєння.

Такі невдачі на фронті могли б призвести в будь-якій країні до усунення керівника держави, який розпочав цю війну від влади, але тільки не в рф.

Прихильники путіна, в переважній більшості не вважають, взагалі, що путін здійснив акт агресії проти України, вони вважають, що путіннаніс удар по ворожим силам заходу.Російська пропаганда сформувала образ ворога таким чином, що росіяни свято вірять що рано чи пізно це ненависне їм НАТО обов’язково нападе на їх країну.

Вони ненавидять і країни заходу, і Україну, хоча значна частина росіян ніколи не була в європейських країнах, більше 50 відсотків росіян ніколи не виїзджати за межі свого району чи населеного пункту де народились.Зараз, особливо в соцмережах, дуже багато є матеріалів про психологічний стан російського населення, починаючи з початку війни. Мабуть немає необхідності аналізувати масові опитування, які здійснюють незалежні журналісти у різних регіонах росії. Єдине що необхідно сказати, дуже невелика частина опитаних об’єктивно оцінюють війну, а точніше - одиниці. Переважна більшість - майже усі опитані, повторюють те, що їм кажуть кремлівські пропагандисти, зокрема, якби путін не вдарив по НАТО, що окупувало Україну, то НАТО вдарило б по росії. Вони вважають, що путін правильно зробив напавши на Україну, як сміливий лідер країни. який не побоявся взяти на себе відповідальність.Коли слухаєш відповіді цих людей усвідомлюєш, в якій глибокій психологічній кризі знаходиться зараз російське населення і який довгий та важкий шлях їм треба пройти до свого одужання.

Путін продовжує відігравати ключову роль у владі, незважаючи на те, що деяка ерозія його влади все-таки відбувається - почався незворотній процес втрати путіним влади. Але, невідомо, як довго цей процес буде відбуватись.Єдине, що чітко просліджуються - путін ніколи добровільно владу не віддасть.Продовження цієї війни безпосередньо пов’язане з путіним як президентом росії. Він є головним двигуном цієї трагедії, яка може перетворитись на світову катастрофу.

Може скластися парадоксальна ситуація при якій путін не зможе виграти війну, але й програти він її теж не може.

Усвідомивши, що Україну тими ресурсами і можливостями, які він застосував, перемогти неможливо, він сподівається виграти цю війну застосувавши усі наявні ресурси і можливості. Але, для того щоб в декілька разів збільшити чисельність своєї армії, а також щоб перевести економіку на воєнний лад, щоб російське населення ідеологічно підготувати до "священной войни" йому потрібен час. Саме тому виникла певна пауза на фронті, але це тимчасове "затишшя". Уся пропагандистська компанія кремля активно втлумачувала у голови росіян, що здійснивши агресію проти України, путін захищає росію від нападу НАТО.

Російську армію не потрібно недооцінювати, як не потрібно недооцінювати можливості російської держави. Тільки мобілізаційний ресурс якої біля 29 млн. військовослужбовців запасу.

На зберіганні у путіна ще велика кількість військовоі техніки та зброї. Немає значення що вона і технічно, і морально застаріла, але і гвинтівка Мосіна, теж вбиває, хоч не так ефективно, як американська рушниця М14, але вбиває.

путін допустив декілька стратегічних помилок, які неодмінно стануть головними причинами його поразки - ЗСУ виявилися набагато сильнішими і боєздатними ніж російська армія.

На захист своєї Батьківщини піднявся увесь український народ, владі вдалося консолідувати українців на успішну боротьбу з загарбниками і вдалося створити надзвичайно потужну антипутінську коаліцію на чолі з США, яка є головною запорукою нашої спільної перемоги.Путін здійснює приховану мобілізацію військовозобов’язаних запасу, формуються нові військові з’єднання. Він продовжує сподіватись, що додатковий мільйон призовників змінять хід війни. Але сучасні армії роблять ставку не на живу силу, а на технічне оснащення армії. Тут принагідно зауважити, що російська пропаганда довела своїх людей до такого стану, що смерть на полі бою за своє "отєчество" є найбільшою благодаттю російських солдат, при цьому ця ж пропаганда не допускає будь-якої дискусії з приводу того, чому російські солдати мають вмирати за "своє отєчество", але на території України, яку вони нахабно захопили.Уже усі давно звернули увагу на те, як тільки путінська армія терпить чергову поразку, зразу путін, голосами своїх пропагандистів чи соратників, залякує світ ядерною зброєю. Він сподівається, що своїми погрозами зупинить військову і економічну допомогу Україні, яку надають країни антипутінської коаліції.

Зараз мабуть уже усім стало зрозумілим, що ядерний шантаж путіна вже не діє. Країни антипутінськоі коаліції однозначно взяли курс на забезпечення поразки путіну у цій війні. Саме тому зняті майже усі обмеження на постачання Україні самого сучасного і не тільки обороного, але й наступального озброєння.

Можна не сумніватись, що після наступального озброєння у вигляді бойових танків, Україна отримає і необхідні літаки, і системи ППО і далекобійні ракети.

Тобто, ЗСУ буде мати усе необхідне для переможного завершення війни.А що путін?

У разі перемоги України у цій війні чи зможе путін зберегти владу в кремлі? І як російське населення віднесеться до військовоі поразки путіна, в результаті якої будуть звільнені усі окуповані українські території, а Україна відновить суверенітет над усією територією у межах міжнародно-визнаних кордонів, станом на 1991 рік.

Це складне питання, на яке не можна однозначно відповісти.Якщо путін збереже владу, то його пропаганда зробить путіна героєм, що не побоявся виступити проти НАТО і що цілі поставлені перед спеціальною військовою операцією досягнуті, тому війська повертаються в росію, як герої і переможці. Це не важко буде зробити пропагандистам, оскільки головну ціль і мету цієї війни не знають не тільки громадяни росії, але й сам путін. Тому росіяни сприймуть будь-яке пояснення з вуст путіна.Але воєнна поразка путіна може спричинити військовий переворот.Але не обов’язково армія піде на цей крок. Найбільш вирогідно, феесбешні і корумповані структури найближчого оточення путіна можуть вчинити тихий переворот, приблизно як вони домоглися повернення Герасимова, керівником військовоі операції в Україні. Тому, кому це вдалося, таким же чином можуть домогтися його відставки, наприклад, за станом здоровя. Але тут треба мати на увазі, що путіна охороняє дуже потужна структура ФСО, яка підпорядкована лише йому. Крім того, росгвардія, нараховує у своєму складі більш ніж 400 тисяч військовослужбовців, які мають на озброєнні навіть важку техніку. Росгвардія підпорядкована теж особисто путіну.Тобто, здійснити державний переворот в результаті народного повстання практично неможливо.

Тому, державний переворот може здійснити тільки та особа, чи особи, які є сьогодні на вершині влади.

Одним із можливих варіантів держперевороту у росії, це рішення путіна застосувати ядерну зброю проти європейськоі країни чи США, у разі його повного розгрому у війні. У цьому випадку можуть бути задіяні такі сили, які зможуть перешкодити путіну реалізувати його план ядерного божевілля. В цьому випадку путін може бути усунутий від влади, а нова влада вступить в переговори з США, Україною і країнами НАТО і вже без путіна, буде вирішуватися питання щодо завершення війни і про післявоєнну побудову світової безпеки.

В світовій історії багато є прикладів коли лідер країни, який не зміг виграти війну, втрачав свою посаду. Його або переобирали, або привселюдно розстрілювали, або вішали за ноги на центральній площі. Навряд чи путіну це загрожує. Він в очах свого населення виглядає зараз більше як герой, який не побоявся протистояти заходу, ніж як злочинець, якому місце в міжнародному трибуналі. Очевидно що путін ніколи не погодиться на мирні переговори, в цьому разі він буде виглядати перед росіянами, як лідер програвшої країни, який погодився на мирні переговори, відмовившись від своєї перемоги.

Отже, які можна зробити висновки:

Військова поразка у війні з Україною не обов’язково може призвести до втрати путіним влади. Саме на це і розраховує Путін, що при будь-якому варіанті завершення війни, він збереже свою владу. Але цього допустити не можна. путін повинен втратити владу за будь-яких наслідків цієі війни. Але, путін може втратити владу і в результаті державного перевороту у кремлі, який відбудиться несподівано і таємно. Причиною такого державного перевороту може бути спроба путіна застосувати ядерну зброю проти країн НАТО або України, а також, розгром путінської армії, який підірве і знищить путінську владу.

У цьому випадку не тільки Путін повинен бути усунутий від влади, але й уся його влада повинна бути демонтована. Росія повинна пройти глибоку трансформацію від тоталітарних основ своєї державності, до демократичних принципів співіснування у світі.

Російське населення чекає глибокий психологічний шок від поразки у війні з Україною. Можна з високою ймовірністю прогнозувати, що поразка у війні і ослаблення центральної влади призведе до розпаду росії, як єдиної держави і що цей процес може супроводжуватись глибокими потрясіннями і громадянським протистоянням.

Замість рф виникне нова геополітична реальність - такий головний наслідок для рф буде мати ця авантюра путіна.

Будь-який варіант подальших подій - заколот в кремлі, чи поразка на фронті, не залишає путіну жодних шансів на збереження своєї влади і свого життя, але залишає шанс для людства на збереження життя на планеті.