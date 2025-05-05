Что не так с указом о санкциях против Порошенко: Новиков обратил внимание на детали

Существуют три зафиксированных версии указа президента Владимира Зеленского и решения СНБО, на основании которых ввели санкции против народного депутата Петра Порошенко.

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Об этом пишет адвокат Илья Новиков на своей странице в сети Facebook.

Он напомнил, что документы на официальном сайте президента были опубликованы с грубыми ошибками, фактически делающими это решение юридически ничтожным. А впоследствии, пытаясь исподтишка исправить эти ошибки, представители власти сами запутались в версиях указа, констатирует Новиков.

"Утром 13 февраля на сайтах президента и СНБО появился текст указа и решения. Каждый указ о санкциях – это такой сэндвич из трех элементов. Хлеб сверху – сам указ президента о введении в действие решения СНБО (он стандартный для всех решений, отличаются только номера). Хлеб снизу – решение СНБО "ввести санкции в соответствии с приложением" (тоже стандарт без содержания). Начинка – это приложение к решению СНБО. Вся конкретика: какие виды санкций (их бывает 25), против кого и на какой срок применены – в этом третьем документе. Но нам постоянно напоминают, что на самом деле это как бы единый документ. Именно на это сослался Верховный суд, объясняя, почему он не может частично остановить действие Решения СНБО – потому что после подписания указа оно становится его неотъемлемой частью, а останавливать действие указов президента закон прямо запрещает", – отметил адвокат.

"За пару часов после публикации журналист "Схем" Максим Савчук написал в фейсбуке, что в указе (т. е. именно в приложении к Решению СНБО) есть ошибка – налоговый номер Порошенко содержит 11 цифр вместо 10. Позже заметили, что и Константин Жеваго на самом деле 1974 года рождения (а не 1957, как в указе), и Виктор Медведчук, о котором отмечено "Гражданство – Украина", был лишен этого гражданства указом Зеленского еще в 2023. Новость перепощивают СМИ, и она имеет резонанс. В 2018 году Верховный суд по делу № 9901/708/18 вынес решение, что указ президента не распространяется на человека, если в приложении к решению СНБО неправильно указан его налоговый номер. Рождалась сенсация: из-за примитивной ошибки указ фактически был недействителен", – напомнил адвокат.

"Кроме потери лица, были еще и технические проблемы. После обеда 13 февраля Зеленского уже не было в Украине. И тогда кто-то либо по прямому приказу, либо по крайней мере с согласия Зеленского решил, что можно просто так поправить указ президента после его подписания", – объясняет Новиков.

По его словам, 13 февраля секретарь СНБО пишет в Офис президента: "В дополнение к письму №411/14-02/2-25 присылаю уточненную редакцию приложения к Решению СНБО. В связи с указанным прошу вернуть без рассмотрения приложение к Решению СНБО, отправленное письмом от 12.02.2025".

18 февраля уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Власюк отвечает: "в связи с письмом Секретаря СНБО А. Литвиненко возвращаем приложение… отправленное письмом от 12.02.2025".

"Тем временем утром 14 февраля на сайтах президента и СНБО появляются новые версии приложения. Они никак не помечены как новые или "доработанные" – просто тупо на месте старых файлов формата .pdf ссылка стала адресовать на файлы .doc, время создания которых 10:37 14 февраля. Мы это зафиксировали и немедленно сделали брифинг о фальсификации указа. Характерно, что тогда нам никто из ОП или СНБО не ответил – ни публично, ни формально", – констатирует адвокат.

"Официальную интерпретацию событий от команды Зеленского мы узнали через месяц – из отзыва ответчика, который пришел в Верховный суд в конце марта. Впервые за всю свою каденцию президент Зеленский вспомнил, что существует указ Кучмы №503/97 еще 1997 года, который устанавливает правила обнародования указов президента. Он немного отстал от технологии, интернет как источник публикации там вообще не упоминается. В отдельных случаях допускается зачитывание указов на радио и ТВ, но официальная публикация – исключительно в бумажных печатных изданиях: "Офіційний вісник України", "Офіційний вісник президента України" та "Урядовий курʼєр". Государственным органам запрещается исполнять указы до их публикации в печатном издании", – пояснили в отзыве ОП.

"Вісник президента" напечатал указ №81/2025" 14 февраля, в публикации ошибок не было, значит, все хорошо. На самом деле все далеко не хорошо, но надо вникать, чтобы понять, что именно не так", – отмечает Новиков.

"Лучшей иллюстрацией здесь является позиция Национального банка Украины, который разослал банкам циркуляр о незамедлительном блокировании счетов Порошенко 13 февраля через полчаса после публикации Указа №81/2025 на сайте президента.

"По мнению Национального банка, датой издания указа президента Украины и, соответственно, вступления в силу следует считать дату любого первого обнародования такого указа для неопределенного круга лиц, в том числе на странице официального интернет-представительства президента Украины", – считают в НБУ.

Новиков также отмечает, что указ, уже существовавший в двух различных опубликованных официальных версиях, 15 февраля получил еще третью – благодаря редакции "Урядового курʼєра".

"Урядовий курʼєр" выходит 5 раз в неделю. Ни 13, ни 14 февраля в "Урядовому курʼєрі" не появился Указ №81/2025. 15 февраля на сайте появился файл 35_7960.pdf (время создания по метаданным – 21:27 14 февраля 2025 года). Это был выпуск №35 (7960) за 15 февраля, и в нем приложение к Решению СНБО выглядело и не так, как на сайте президента 13, и не так, как в "Віснику" 14 февраля. Ошибка в налоговом номере Порошенко была исправлена, но Жеваго оставался 1957 года рождения, а у Медведчука было гражданство Украины. Через несколько часов по той же ссылке и под тем же названием появилась обновленная версия файла – без ошибок, и по метаданным время ее создания было 01:15 15 февраля", – пишет Новиков.

Он также сообщил, что на один из депутатских запросов главный редактор "Курʼєру" Сергей Брага прислал первую версию, которой якобы не могло существовать.

"За два дня кто-то это заметил, и Брага написал в Секретариат Верховной Рады: "В связи с техническим сбоем предоставляю на замену правильную копию приложения". Но было уже поздно, третья незаконная версия Указа №81/2025 получила свидетельство о рождении", – иронизирует Новиков.

"В настоящее время мы можем на основании заверенных документов утверждать, что вечером 12 февраля президент Зеленский подписал указ №81/2025, "неотъемлемой частью" которого, по его собственным словам, было приложение к Решению СНБО с существенными ошибками в личных данных 3 из 5 лиц, которых оно должно было касаться. И что следствием этих ошибок было его юридическое ничтожество в соответствующей части – в том числе относительно Порошенко", – убежден Новиков.