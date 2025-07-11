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Блог | Что до Трампа, что при Трампе, просто при Трампе стало очевиднее
Бытует мнение (которое я всё чаще разделяю), что США в некотором смысле поимели весь мир и имеют, кстати, до сих пор, пока он им ласково указывает: Имейте меня, милые америКОШЕЧКИ, сюда, сюда и аккуратненько вот сюдашечки, а вот сюданчик, пожалуйста, не надочко, сюданчик я немножечко стесняюсь, мне сюдашечки невдобняшечко.
Это у мира в самых разных странах называется одинаково: ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА.
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