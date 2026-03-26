'Что бы там Путин ни говорил': Стармер констатировал, что Россия не побеждает в войне против Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что несмотря на заявления Кремля Россия не одерживает победы в войне против Украины. По его словам, реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном, а украинские силы продолжают оказывать эффективное сопротивление российской агрессии.

Поэтому европейцам нужно "продолжать давить на Путина, подчеркнул Стармер. Его цитирует The Guardian.

По словам британского премьера, несмотря на нарративы, которые распространяет российский диктатор Владимир Путин, факты свидетельствуют о другом. Стармер подчеркнул, что Украина продолжает держать оборону, а российская армия несет значительные потери. Он также отметил, что в последние недели украинские силы смогли отвоевать часть территорий и заставить оккупантов платить высокую цену за вторжение.

"Каким бы ни был нарратив, который Путин говорит сам себе, правда заключается в том, что Россия не побеждает. Они не победят и должны прекратить блокировать путь к справедливому и длительному миру", — подчеркнул глава британского правительства.

Поэтому Европа должна и в дальнейшем укреплять поддержку Украины, в частности усиливать меры против так называемого "теневого флота" России, который используется для обхода санкций, считает британский премьер-министр.

Он также отметил, что события на Ближнем Востоке еще раз продемонстрировали значительный опыт Украины в ведении современной войны. В частности эффективные методы защиты от иранских беспилотников, которые активно применяет Россия против Украины.

Британский премьер также отметил "чрезвычайную стойкость" украинского народа, который продолжает противостоять российским атакам, в частности массированным ударам в зимний период. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Европы остается "непоколебимой", а союзники и в дальнейшем будут работать над усилением давления на Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон, и обсудил со Стармером и Рютте совместное производство оружия. Речь, в частности, также шла об укреплении украинской противовоздушной обороны и обеспечении ее ракетами.

