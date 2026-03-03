Членство Украины в ЕС тормозит не так Орбан, как отсутствие реформ, – Климпуш-Цинцадзе

Заявления президента Владимира Зеленского о "технической готовности Украины к членству в ЕС уже в 2027 году" не выдерживают критики. Ведь необходимые реформы внутри страны тормозятся.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", Председатель Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе в соцсетях.

"Господин президент Зеленский, несмотря на то, что правительство Орбана действительно искусственно блокирует дальнейшее наше продвижение в переговорах о членстве в Евросоюзе, и даже несмотря на то, что Россия точно системно продолжит противодействовать нашему успеху, все же покорнейше прошу со своей стороны прекратить распространять манипуляционные глупости о "технической готовности Украины к членству в ЕС уже в 2027 году", – констатирует Климпуш-Цинцадзе.

"Украина со времени возглавляемой вами летней атаки на антикоррупционные органы существенно замедлила темп трансформации, необходимой для членства в ЕС, и это видят и замечают наши партнеры. Поэтому их готовность передать нам переговорные позиции еще по трем кластерам свидетельствует исключительно о том, что мы будем иметь полную картину и можем четко спланировать свою работу по реформам и наконец ее выполнять", – считает Председатель профильного комитета.

"Стук кулаком в дверь Европейского Союза с требованием уже впустить нас точно имеет существенно более низкий эффект, чем настаивание на дальнейших решениях при демонстрации нами реальных результатов изменений, а не очередных лозунгов. А украинское общество заслужило честную и ответственную коммуникацию", – отмечает депутат.

"Пора прекратить рисование воздушных замков и постоянное обвинение партнеров в то время, как внутри государства вы ничего не делаете для критически нужных изменений и реформы, по классику, "буксуют", – резюмирует Иванна Климпуш-Цинцадзе.