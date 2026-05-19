Чиновники, парламентарии, дипломаты: Зеленский анонсировал кадровые изменения в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное, детальное совещание по кадровым вопросам, которые требуют решения. Он анонсировал изменения и новые назначения, которые затронут чиновников, парламентариев и дипломатов.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в понедельник, 18 мая. Он отметил необходимость более активной внутренней работы в государстве.

"И, кроме того, есть вещи, которые требуют замены и исправления в дипломатическом корпусе", – заявил глава государства.

По словам Зеленского, все эти вопросы, которые он озвучил, будут решаться в течение ближайших недель.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский требует у правительства сменить руководителя компании "Леса Украины". Решение озвучено по итогам совещания президента с премьер-министром Юлией Свириденко, во время которого обсуждали кадровые изменения в правительстве и госпредприятиях.

Отдельно была отмечена необходимость прозрачного конкурса и перезапуска управления в ключевых сферах экономики.

