Нужны ли нам миротворческие силы Китая, Турции и не только?

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Сейчас начались (начинаются) разговоры о том, чьи войска будут миротворцами после перемирия. Что об этом нужно понимать:

1. До этого еще невероятно далеко. Переговоры "по сути" еще даже не стартовали. Разговоры о миротворцах – это не о переговорах, а об их результатах. А у нас еще и переговоров как таковых нет;

2. По моему убеждению, миротворцы нигде и никогда не играли никакой функции, кроме полицейской и символической. В некоторых случаях – они являются частью экономического прикрытия, но это не о нас, как мне кажется. Хотя ряд геоэкономических игроков региона могут рассматривать миротворческую миссию в Украине как возможность расширить свои политические возможности в регионе. Подчеркиваю: не у нас, а в регионе. Это основное, что нужно знать о сущности миротворческих миссий.

3. Путин будет использовать вопросы миротворцев как отводящий маневр. Он за них так много цепляется и так много этому уделяет внимание только потому, что это топовый вопрос. Главное, не вестись.