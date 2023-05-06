Через Польшу вертолетами НАТО: Резников рассказал, как летал в Беларусь на переговоры с россиянами
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, как в начале полномасштабной войны вместе с делегацией вертолетами НАТО летал на переговоры с Россией. Напомним, они проходили на территории Беларуси.
Об этом Резников сказал в интервью Дмитрию Комарову (чтобы посмотреть видео, разместите страницу до конца). Он отметил, что россияне тогда предлагали организовать коридор через захваченные ими территории, чтобы украинская делегация смогла въехать в Беларусь, но украинцы отказались.
Вместо этого Украина обратилась за помощью в Польшу.
"Мы связались с польскими коллегами, и польские коллеги поддержали нас. Мы добрались до Польши, вертолетами страны НАТО BlackHawk мы перелетели на территорию Беларуси. Там и сели, и уже оттуда беларуским вертолетом долетали. Я думаю, что впервые вертолеты НАТО садились на беларускую землю", – сказал министр.
По его словам, дверь вертолета во время взлета была открыта, хотя тогда еще была зима. Пилоты имели при себе автоматы.
"Я сижу снимаю. Думаю, неужели мы будем лететь в этом морозе, пледики дали. Но потом закрыли эту дверь. Это такой трэш, ну серьезно", – рассказал Резников.
Отметим, что переговоры украинской делегации с российской состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта 2022 года на границе с Беларусью в районе реки Припять.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Резников рассказал о начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Тогда, по словам чиновника, он и еще половина Минобороны могли попасть в плен к оккупантам.
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