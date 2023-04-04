Человечество ценит комфорт гораздо больше, чем ценит жизнь. Самолёты и автомобили постоянно попадают в смертельно опасные аварии, компьютеры и даже телефоны облучают, однако же всем этим пользуются, не говоря уже об употреблении алкоголя или курении.

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Ну а одной из главных причин (если не вообще основной!) оглушительного триумфа дважды губернатора Десантиса во Флориде называют его сопротивление локдауну, вакцинации и маскам при коронавирусной пандемии, в каковом сопротивлении он перещеголял даже Трампа, заявившего о том, что вакцинировался. Последствия были двояки: с одной стороны, Флорида продемонстрировала значительно лучшие экономические показатели, чем остальные штаты, но с другой — там выше, хоть и не столь значительно, оказалась также смертность. Но голосуют-то живые! И живые этот курс явно одобрили.

В США (да и не только там!) потери комфорта боятся несопоставимо больше, чем смерти, поскольку комфорт теряется наверняка, а неизбежная всё равно смерть вполне может и отложиться. И потому пугает наших западных партнёров в войне Украины с мордором не столько то, что она может перерасти в войну их собственную, причём, возможно, ядерную, сколько некая совокупность экономических (а в Европе — и чисто бытовых) неудобств, которые влечёт помощь Украине, защищающей собой Цивилизацию.

Так что акцент делать нам надо не только на защите их от российского нападения, но и на более им близких и понятных минусах в случае нашего поражения.

Если Украина проиграет, то Запад опозорится, а США опозорятся в первую очередь. Это означает совсем другую ценность доллара и евро во всём мире, недоверие экономически более слабых стран и сложность дальнейшего на них привычного давления в самых разнообразных формах, отток выгодных партнёров и инвесторов в мордор и Китай, снижение потребительского рынка и закупку сырья на менее выгодных условиях, а в конечном итоге — и инфляцию, и безработицу, и депрессию, и кризис. Вот на это и следует делать упор, а не на то, что русские идут и уже почти пришли, потому как русскими испугать современных западных прагматиков можно лишь чисто теоретически.

Не "погибнете", а "будете жить так, что и сами не захотите", а "вас ждёт место в мире наравне с Африкой и Азией", а "потеряете и рынок, и работу, и сбережения", а "мир тогда будет не ваш, он будет красно-китайско-русским", так что не жлобитесь и помогайте, ибо это не благотворительность, а ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МИРОПОРЯДКА.

(Тем более, что контролировать использование помощи, чтобы ничего не ушло куда не надо, эффективно можно через ЦРУ).

Так им будет понятнее — и республиканцам, и демократам (и консерваторам, и лейбористам; и ХДС, и социал-демократам), чем о пуйле, грозящем после Киева съесть Вашингтон (а также Лондон и Берлин), хотя и эта тема тоже, безусловно, интересна, а потому я не про "вместо", я про акцент.

P.S. Чтобы в мордоре на меня не обиделись за недостаточное внимание, есть несколько слов из Харькова и для мордорян. У нас на художественной выставке появилось великолепнейшее произведение искусства. Итак, Украина, Харьков, середина первой половины ХХI века. Не Джоконда, но тоже шедевр — здесь.

Ну, за Искусство! Слава Украине!