"Чем больше разделений, тем мы слабее": власть призвали не использовать трагедии для атак на оппозицию

Активисты, волонтеры и политологи призвали украинские власти не превращать трагедии в инструмент политической борьбы. Они предупредили, что использование боли и потерь украинцев для дискредитации оппозиции только на руку России.

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После ракетного удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли дети и взрослые, в соцсетях активизировались анонимные аккаунты, которые начали атаковать оппозиционных политиков, в частности, "Европейскую Солидарность" и Петра Порошенко. Волонтеры отметили, что такая деятельность ведется через ботофермы и проплаченные блогеры.

Общественный активист и волонтер Сергей Марченко выразил возмущение тем, что в сети появились циничные посты, пытающиеся связать трагедию с политическими симпатиями. По его словам, несколько пользователей оставили отвратительные комментарии о Кривом Роге, а политические манипуляторы воспользовались этим, чтобы очернить всю оппозицию.

"Отдельный котел в аду будет предоставлен политическим скотам, которые даже на детской крови зарабатывают свои три копейки за черный пиар против политических оппонентов", – написал он.

Марченко подчеркнул, что жители Кривого Рога не виноваты в том, что голосовали за Владимира Зеленского или Порошенко, потому что они должны были отдать свой голос за того, за кого считали нужным.

"Пока мама гладила руку своего мертвого сына, которая холола на ее глазах, трупожеры уже строчили посты, чтобы привязать недостойные высказывания к одной политической силе, которую не любят в Офисе. Ведь война – она у нас. У них – выборы", – отметил эксперт.

Он также добавил, что под прикрытием якобы патриотических аккаунтов российские спецслужбы пытаются сеять рознь среди украинцев – между военными и гражданскими, бедными и богатыми, сторонниками разных политических сил. Цель таких атак – внутренний раскол, ослабляющий страну, напряжение в обществе, потому что "чем больше разделений, тем мы слабее".

"Наши враги очень активно это используют, когда создают якобы патриотические группы, а затем, от их имени, начинают писать гадость на армию, страну, должностных лиц или политиков", — отметил Марченко.

Активист разочарован тем, что политические штабы не смогли удержаться от соблазна использовать трагедию для черного пиара. Он подчеркнул, что победить врага украинцы могут только вместе, а не в состоянии внутренней розни.

Единственная страна, которой выгодно, чтобы украинцы враждовали между собой – это Россия. Поэтому каждому следует задуматься, чьи интересы он сознательно или безотчетно обслуживает.

"Напомню, что ни поклонники Порошенко, ни поклонники Зеленского не победят московитов сами. Мы можем победить только вместе. Поэтому каждого, кто говорит, что все поклонники Порошенко или Зеленского, конечно, нужно пойти на звук. Есть только одна страна, которой выгодно, чтобы поклонники Порошенко и Зеленского поели друг друга. Эта страна – Россия. Думайте", – призвал Марченко.

Политолог Виктор Уколов объяснил специфику технологии "под чужим флагом" на примере Порошенко. Он отметил три основных пункта:

1. Под сообщением Порошенко о соболезнованиях семьям погибший фальшивый поклонник оставил начал писать о "так и надо городу, избравшему Зеленского".

2. Сотни возмущенных ботов отвечают ненавистью на Порошенко в разных группах, в том числе поддержки Зеленского.

3. Далее приходит еще один бот к Порошенко и пишет, что это "пятый президент намеренно забрал ПВО из Кривого Рога". Ботоферма радуется, ругает и распространяет дальше в соцсетях.

"Хочу предупредить тех, кто задумал эту спецоперацию под "чужим флагом" - ваш флаг российский! Ненависть на основе лживых сообщений ботов обязательно вернется к тем, кто ее запускает. Жаль только, что выиграют от этого в Москве", — написал Уколов.

Политолог подчеркнул, что украинцы не борются такими методами с политическими методами, а такой стиль характерен для российских политтехнологов.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля РФ ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Ракета с кассетным зарядом попала в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра атаки была детская площадка. В результате попадания погибли 20 человек, из них девять детей, 75 человек пострадали.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу. Атака на несовершеннолетних, по его словам, стала наиболее смертоносной с начала полномасштабного вторжения и демонстрирует безрассудное пренебрежение к жизни гражданского населения.

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