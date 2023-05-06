'Часть Украины – это древняя венгерская земля': Орбан сделал очередное скандальное заявление

Премьер Венгрии Виктор Орбан снова сделал скандальное заявление, озвучив территориальные претензии к Украине. Он издал, что часть нашей страны – это "древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине".

Видео дня

Об этом Орбан сказал в пятницу, 5 мая, в эфире венгерской радиостанции Radio Kossuth. В то же время он добавил, что Венгрия якобы больше других стран заинтересована в установлении мира в Украине.

"Страдания Украины – это и страдания венгров, которые там проживают…Они тоже погибают в войне, мы, венгры, по меньшей мере вдвойне мотивированы на обеспечение мира", – объяснил политик.

По его словам, Венгрии невыгодно, чтобы наша страна и дальше находилась в состоянии войны.

"В наших интересах иметь крутую и успешную Украину, которая повысит ценность Венгрии. Украина в беде, разоренная войной, разрушенная, представляющая опасность, потерявшая сотни тысяч человеческих жизней, что также снижает привлекательность Венгрии", – сказал Орбан.

Отметим, что Орбан сделал новое циничное заявление о войне в Украине. Он выдал, что Россию якобы невозможно победить. По мнению политика, вероятно, это возможно "только в сказке".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее одиозный глава правительства Венгрии в очередной раз проявил свое пренебрежительное отношение к Украине. В частности, Орбан негативно отреагировал на обещание генсека НАТО Йенса Столтенберга содействовать членству Украины в Альянсе.

– Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию официального Будапешта. Он отметил, что не понимает, как страна НАТО может быть за Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!