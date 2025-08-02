"Часть стратегии Кремля": в ISW объяснили, что стоит за скандальными заявлениями Медведева, на которые ответил Трамп

Президент США Дональд Трамп приказал вывести две американские атомные подводные лодки поближе к России. Свое решение он объяснил очередными ядерными угрозами, озвученными экс-президентом РФ, заместителем председателя российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

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Однако последнее выступление российского диктатора Владимира Путина свидетельствует: заявления Медведева, которые Трамп считает уместным не игнорировать, являются частью масштабной кампании Кремля по ядерному шантажу мира. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что известно

Накануне, 1 августа, Трамп заявил, что отдал приказ на размещение двух американских атомных субмарин "в соответствующих регионах" после "очень провокационных заявлений Медведева". На такой шаг, по словам президента США, он пошел "на случай, если эти глупые и провокационные заявления будут чем-то большим, чем просто слова".

За день до того Трамп уже вступал в публичную полемику с Медведевым, посоветовав известному провокационными заявлениями и перманентными обещаниями "ядерного апокалипсиса" российскому чиновнику "следить за своими словами", потому что он "вступает на очень опасную территорию".

На это Медведев в соцсетях ответил, что Россия "делает все правильно" и будет продолжать идти своим путем. А также намекнул на возможность ядерного удара по США, упомянув российскую систему управления ядерным оружием, которую называют "Мертвая рука" (другое название – "Периметр").

В России Медведева давно не воспринимают как влиятельного политика, за ним скорее закрепилась репутация "клоуна", который любит приложиться к бутылке. Впрочем, в США его до сих пор воспринимают иначе, в частности, учитывая должность, которую занимает экс-президент РФ в Совбезе государства-агрессора. Поэтому 31 июля государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналиста относительно ядерной угрозы Медведева, заявил, что нельзя игнорировать заявление последнего. Ведь, хотя Медведев не является "соответствующим лицом, принимающим решения" – он, по словам Рубио, все еще играет определенную роль в российской властной иерархии, поэтому "его слова будут иметь влияние" как "провокатора".

При этом еще до приказа Трампа о развертывании атомных подводных лодок с едва прикрытыми ядерными угрозами выступил и сам Путин. Во время встречи с белорусским диктатором Лукашенко он поговорил с российскими пропагандистами на "вероятно постановочном мероприятии", по оценке аналитиков. И снова публично продвигал нарративы и позиции Кремля относительно войны в Украине.

Присоединился к путинскому "стендапу" и Лукашенко, который раскритиковал недавние усилия Трампа, направленные на то, чтобы усадить Россию за стол переговоров и найти способ прекратить войну. Лукашенко заявил, что Трамп должен действовать "осторожно" и что президент США не может "диктовать правила" во время продолжающегося военного столкновения, "особенно такой ядерной державе" как Россия.

"Кремлевские чиновники и связанные с ними лица часто используют ядерное бряцание оружием как часть своей рефлексивной кампании контроля, целью которой является подтолкнуть Запад к решениям, выгодным России. Кремль также неоднократно использовал постановочные взаимодействия с Лукашенко для создания косвенных ядерных угроз", – указано в материале ISW.

Последние ядерные угрозы со стороны Медведева аналитики также оценивают как часть этих усилий Кремля. Ведь Путин, отмечают они, "часто использует Медведева для усиления риторики, направленной на разжигание паники и страха среди западных политиков и препятствование оказанию помощи Украине".

"ISW продолжает оценивать, что провокационные и угрожающие заявления Медведева, скорее всего, являются частью согласованной информационной стратегии Кремля. Путин сможет цензурировать заявления Медведева, если решит это сделать, особенно учитывая, что Кремль координирует официальные заявления и контролирует российское информационное пространство, интернет и СМИ", – убеждены аналитики.

Что предшествовало

Во время встречи с Лукашенко 1 августа Путин цинично заявил, что выступает за "мир" в Украине, и назвал условия прекращения огня: озвученные им же в июне прошлого года ультиматумы, включающие требования отдать России Крым и четыре частично оккупированные украинские области в их административных границах, лишение Украины возможности защищаться, внеблоковый и безъядерный статус нашего государства, "денацификацию" и полное снятие санкций с РФ.

Также он заявил, что в России в войне "все по плану", и похвастался "Орешником", который, по словам диктатора, до конца года появится и в Беларуси.

Кроме того, Путин дерзко ответил на ультиматум Трампа по Украине.

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