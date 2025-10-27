'Часть гарантий безопасности для будущего': Зеленский назвал ключевой компонент независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежедневного вечернего обращения заявил, что дальнобойность украинского оружия является ключевым компонентом независимости и гарантий безопасности государства. Он подчеркнул, что страна должна оставаться "достаточно дальнобойной" при любых сценариях, даже после войны.

Об этом глава государства рассказал в воскресенье, 27 октября, в обращении, опубликованном на его официальных страницах.

"Наиболее эффективным производителям мы даем трехлетние контракты. Мы увеличиваем такой подход – длинных контрактов, – чтобы и для производителей было больше уверенности, и для нашей армии. Каждую ставку я буду проверять темп по контрактам: это должно быть реализовано. При любом сценарии Украина всегда должна быть – и будет! – достаточно дальнобойной", – подчеркнул Зеленский.

Приоритет дальнобойных ударов

Президент сообщил, что во время Ставки обсуждалась стратегия так называемых "дальнобойных санкций" против России и координация украинских ударов с международными ограничениями. Зеленский подчеркнул, что каждое заседание будет проверять темпы заключения контрактов и их выполнение.

"Дальнобойность – это компонент независимости и будет самым большим компонентом для обеспечения мира. Санкции мира и наша меткость работают фактически в координации, чтобы у этой войны было завершение, справедливое для Украины. Все задачи по дипстрайкам до конца года должны быть полностью реализованы. Это включает также расширение географии нашей дальнобойности", – сказал президент.

Сотрудничество с партнерами

Зеленский также сообщил, что правительство активно работает с международными партнерами над усилением противовоздушной обороны и поставкой ракет. Министр иностранных дел отчитался об успехах в сфере оборонного сотрудничества, а президент отдельно отметил весомую поддержку от стран Балтии и Хорватии.

"Сегодня на докладе был министр иностранных дел Украины. Именно оборонное сотрудничество с партнерами первый приоритет внешней политики. И важно, чтобы каждая неделя была с результатом. Прошлая неделя была именно такой, весомой. Эта неделя тоже должна пойти в плюс для нашей защиты.", – подчеркнул он.

Восстановление и фронт

Отдельно глава государства поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады, работников ГСЧС и всех, кто восстанавливает инфраструктуру в пострадавших регионах, в частности на Черниговщине и у фронта. Зеленский сообщил, что особое внимание уделено ситуации в Покровске, где продолжаются тяжелые бои.

"Говорил с военными – особое внимание Покровску, также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе: это у них главная цель – именно Покровск. И каждый результат наших сил на этом направлении – это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства. Я благодарю всех, кто это понимает", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию российского оккупационного войска и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля.

