'Были разные Путины, он не один': Зеленский категорически высказался о переговорах с РФ

Президент Владимир Зеленский указал, что не хочет и не готов возобновить переговоры с российской стороной, в частности диктатором Владимиром Путиным, о достижении мира в Украине. В Москве принимает решение не один человек, окружение современного фюрера поддержало вторжение в нашу страну и по-прежнему сохраняет позицию по уничтожению нашей нации.

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Об этом украинский гарант рассказал в интервью The Washington Post. Кремль несет коллективную ответственность за преступления, которые множатся на нашей земле с 24 февраля 2022 года.

"Посмотрите, мы имели дело с разными Путинами. Это совершенно разный набор черт в разные периоды. И потому я просто не готов с ним разговаривать. Я не готов разговаривать с этим коллективом. Не потому, что кто-то упрям, а потому, что они избрали путь уничтожения Украины — полномасштабный путь. Есть коллектив, и он ответственен за захватническую войну — полномасштабную, хорошо продуманную войну с желанием уничтожить все живое", – заметил Зеленский.

Политик напомнил, что на протяжении многих месяцев именно этот пресловутый коллектив заверял все международное сообщество, включая и саму Украину, что вторжения не произойдет. Поэтому если начать новые переговоры с Москвой, это не обещает никаких результатов.

"То есть, мы имеем дело с людьми, с которыми, с одной стороны, невозможно договориться, потому что они не будут их выполнять. Нет смысла. А с другой стороны, эти люди являются убийцами и террористами, поэтому нельзя просто подвергаться их требованиям. Так было в начале войны, когда нам ставили ультиматумы. Это все", – заключил глава государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский назвал Путина принцессой, которая капризничает и меняет настроение когда речь идет о возможности переговоров о перспективе завершения войны. Теперь украинский гарант не видит ни малейшего смысла в подобном диалоге. Ведь предыдущий опыт доказывает: государство-агрессор не хочет мира.

"В 2019 году я стал президентом. Было много разной критики. Люди не хотели говорить с Путиным. А я сказал: "Я буду! Я попробую диалог". Это не политика, мне это никаких плюсов не давало. Я действительно хотел закончить войну. Я хотел найти договоренности... Мы долго решали, потому что он, извините, как принцесса, не мог найти формат, в котором нам встретиться", – отметил Зеленский.

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