Были недопустимые заявления: в Германии призвали Мерца 'ликвидировать пророссийские связи' в его партии

В Германии призвали будущего федерального канцлера Фридриха Мерца "ликвидировать пророссийские связи" в возглавляемой им политической силе. Этот призыв прозвучал в связи с высказываниями однопартийца Мерца, премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера о смягчении санкций против России.

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С обращением к Мерцу обратилась сопредседатель фракции "зеленых" в Бундестаге Бритта Хассельман, сообщает DW. Она подчеркнула, что считает недопустимым заискивания Кречмера перед российским диктатором, продолжающим агрессию против Украины.

"Сопредседатель фракции "Союза-90"/"зеленых" в германском бундестаге Бритта Хассельман резко раскритиковала высказывания премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера о возможности смягчения санкций против России. "В то время как Путин продолжает бомбить Украину, премьер-министр Кречмер снова заискивает перед военным преступником", – заявила Хассельман в интервью агентству dpa в воскресенье, 30 марта. Одновременно она призвала председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца "как можно скорее ликвидировать пророссийские связи" в его партии", – пишет издание.

В DW напомнили, что Кречмер не только возглавляет правительство Саксонии, но и занимает должность заместителя председателя ХДС. И недавно он публично раскритиковал собственную страну и другие европейские государства за отказ от смягчения санкций, введенных против России.

"Это полностью устарело и совершенно не соответствует тому, что сейчас делают американцы. Если становится ясно, что санкции причиняют больше вреда нам самим, чем противнику, то стоит задуматься, действительно ли все сделано правильно", – сказал он.

А вот Бритта Хассельман, реагируя на высказывания Кречмера, подчеркнула: смягчение санкций, введенных в ответ на российское нападение на Украину, было бы серьезной ошибкой.

"В результате мы отклонились бы от общего курса Европы", – убеждена политик.

По мнению сопредседательницы фракции "зеленых" руководству ХДС необходимо отмежеваться от заявлений Кречмера и подобных высказываний. Она считает, что "друзья Путина" и их пророссийский курс не должны играть никакой роли в переговорах о формировании правящей коалиции в Германии. К "друзьям" российского диктатора, кроме самого Кречмера, Хассельман отнесла его однопартийца, депутат Бундестага Томаса Барайса, а также замглавы фракции ХДС в ландтаге Северного Рейна - Вестфалии Яна Хайниша.

"Фридрих Мерц и руководство ХДС больше не могут прятаться и должны наконец занять ясную позицию по поводу возрождения пророссийских настроений в этой партии. Время замалчивать этот вопрос прошло", – подчеркнула Хассельман.

DW добавляет, что Кречмер и Мерц входят в число представителей ХДС, ведущих коалиционные переговоры с социал-демократами. Барайс и Хайниш также задействованы в рабочих группах: Барайс курирует вопросы инфраструктуры, а Хайниш - энергетику. Оба на фоне переговоров сделали ряд резонансных заявлений о России.

Напомним, Мерц заявил, что из-за агрессии России против Украины требуется изменение оборонной политики. Происходящее сейчас на континенте он назвал "войной против Европы".

Также он сообщил, что Германия планирует выделить Украине €3 млрд военной помощи.

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