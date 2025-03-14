Германия планирует выделить Украине €3 млрд военной помощи: Мерц сказал, когда это произойдет

Германия планирует выделить Украине значительную военную помощь в размере 3 миллиарда евро. Это должно произойти уже на следующей неделе.

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Об этом заявил Фридрих Мерц, глава Христианско-демократического союза и кандидат на должность канцлера Германии. По его словам, решение о финансовой помощи Украине уже поддержано Бундестагом и Бюджетным комитетом, и в ближайшее время эти средства должны быть утверждены в рамках специального пакета оборонных расходов.

"Мы говорили о трех миллиардах. По этому поводу уже есть решение Бундестага, которому предшествовало решение Бюджетного комитета, считавшего это возможным… Я предполагаю, что с решением Бундесрата не позднее следующей недели эти три миллиарда также могут быть выделены как внеплановые расходы", – заявил Мерц.

Он также подчеркнул, что канцлер Олаф Шольц пообещал выделить эти средства, как только будет утвержден специальный фонд для обороны.

В ходе коалиционных переговоров между партиями ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелеными" была достигнута договоренность о пересмотре финансирования различных секторов, включая оборону. Мерц отметил, что новые правила позволят увеличить расходы на оборону, разведку и гражданскую защиту без ограничений, предусмотренных "долговым тормозом", если эти расходы превышают 1% от ВВП, что на сегодняшний день составляет 45 миллиардов евро.

На встрече также говорилось о финансировании федеральных земель и специальном фонде на развитие инфраструктуры, для которого предусмотрено 500 миллиардов в форме кредитов в течение 12 лет.

"Это четкий месседж для наших партнеров и друзей, но и для наших противников и врагов нашей свободы: мы полностью готовы к обороне. Нам отныне будет достаточно средств для защиты мира и свободы на нашем континенте", – подчеркнул Мерц.

Напомним, 5 марта Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент назвал разговор "откровенным". Лидеры обеих стран обсудили многие вопросы, в частности, видение будущей архитектуры безопасности и взаимодействие между странами для защиты украинского неба.

Как сообщалOBOZ.UA, Шольц ранее уже заявлял, что Европа не позволит демилитаризацию Украины. Он также отверг возможность заключения соглашений по Украине только между США и Россией и подчеркнул, что вопросы по Украине не должны решаться без ее участия.

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