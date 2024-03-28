Будут говорить о блокаде границы и не только: украинская делегация прибыла на межправительственные консультации в Варшаве. Видео

В четверг, 28 марта, в Варшаве пройдут польско-украинские межправительственные консультации, на которых будут обсуждать ситуацию в сельском хозяйстве, на польско-украинской границе, совместное производство боеприпасов, энергетику, передачу энергии и культуру. Делегация от Киева уже прибыла в польскую столицу.

Возглавил команду украинских дипломатов премьер-министр Денис Шмигаль. В своем Telegram он сообщил, что во время встречи с польским коллегой Дональдом Туском намерен "скоординировать вопросы перед совместным заседанием правительств".

"Будем говорить об оружии для Украины, ситуации на границе наших государств, развитии торговли и инфраструктуры", – отметил Шмигаль, добавив, что рассчитывает на прагматический и конструктивный диалог и наработку действенных решений.

Как пишет TVN24, перед встречей глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что "трудно ожидать от этих переговоров какого-то прорыва, какого-то конкретного соглашения, например, по вопросам сельского хозяйства". Отмечается также, что кроме встречи "с глазу на глаз" между двумя премьер-министрами, запланирована также встреча между делегациями, фактически – между правительствами двух стран.

"Мы до сих пор находимся в диалоге, и обе стороны не полностью удовлетворены. Мы твердо стоим на стороне законных требований польских фермеров по защите польского рынка. Украинцы находятся в совершенно иной ситуации", – говорил перед встречей Грабец.

Он добавил, что важной темой переговоров будет вся совокупность польско-украинских отношений и важность двух стран друг для друга.

В то же время эксперт Центра восточных исследований Тадеуш Иванский оценил, что Украина едет на консультации в Варшаву, прежде всего, для того, чтобы "договориться в зерновом вопросе", с надеждой на компромисс. Киев ценит военную поддержку Польши в нашей борьбе против России, однако Украина стремится к конкретике в вопросах военной и финансовой помощи. Также наша страна нуждается в "конкретизации заверений и заявлений, сделанных ранее по вопросам сотрудничества в сфере вооружений, поставок оборудования и боеприпасов".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна сообщил, что 28 марта Украина и Польша должны подписать протокол разногласий. О чем именно речь, он не уточнил, однако отметил, что ошибкой предыдущего правительства было то, "что оно обманывало польских женщин, поляков, и возможно, самих себя", что между Польшей и Украиной якобы нет разногласий.

– В журналистском расследовании "Схем" и Gazeta Wyborcza говорится, что подсанкционная древесина из Беларуси продолжает ввозиться в Польшу. Ее продают под видом товара из Казахстана, причем по поддельным документам.

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