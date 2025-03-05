Будут дебаты по гарантиям безопасности: в ЕС заявили о подготовке Специального европейского саммита при участии Зеленского

Европейский Союз планирует провести Специальный европейский саммит по содержательным гарантиям безопасности Украины. Это необходимый шаг для обеспечения продолжительного и устойчивого мира, а также недопущения новой агрессии со стороны России.

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Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи лидеров Европейского Союза, передает Укринформ. По его словам, гарантии безопасности являются ключевым элементом любого будущего мирного соглашения и ЕС должен определить свою роль в этом процессе.

"Любое мирное соглашение будет нуждаться в гарантиях безопасности. Поэтому мы должны посмотреть, каким может быть привлечение Европейского Союза к этим гарантиям безопасности", – отметил он.

Представитель ЕС очертил два основных направления безопасности поддержки Украины:

1. Усиление помощи Вооруженным силам Украины и самих ВСУ, чтобы они могли самостоятельно защищаться в случае новой агрессии или других угроз со стороны РФ. Уже есть определенные обязательства от государств-членов по этому поводу, которые будут отражены в заключении саммита.

2. Возможность развертывания миротворческих сил ЕС в Украине. Однако пока этот вопрос находится только на начальной стадии обсуждения, поскольку мирного соглашения пока не существует, и переговоры по прекращению огня даже не начались.

Как отметил источник, лидеры стран Европейского союза впервые обсудят этот вопрос в таком формате, чтобы определить перспективы и возможности таких миротворческих усилий после достижения мирного соглашения.

"Вокруг этого состоятся дебаты. Поэтому пока было бы преждевременным обсуждать детали. Пока мы не имеем мирного соглашения, мы не имеем прекращения огня, мы даже пока не имеем переговоров о прекращении огня. Поэтому сейчас рано говорить о том, что должно быть сделано. Но снова мы не можем избежать того факта, что контекст изменился. Среди стран-членов ЕС, а также среди не входящих в ЕС партнеров было много тех, кто подтвердил готовность принять участие", – пояснил представитель ЕС.

К участию в саммите приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, пока неизвестно, присутствует ли он лично или присоединится к встрече в онлайн формате.

"Мы пригласили Президента Зеленского приехать, и все еще надеемся, что он приедет. Но пока нет полной уверенности, будет ли он лично, или же это произойдет через телеконференцию", – сообщил источник.

По словам представителя ЕС, на следующий день после саммита президент Европейского Совета вместе с президентом Европейской комиссии и высокой представительницей ЕС проведут телеконференцию. Во время нее они проинформируют международных партнеров, в частности, Великобританию, Исландию, Норвегию и Турцию, о результатах обсуждений. ЕС намерен продолжать координацию с этими странами для выработки общей стратегии поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила план перевооружения Европейского Союза и оказания военной помощи Украине. По ее словам, члены ЕС уже готовы больше вкладывать в оборону.

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