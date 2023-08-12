Идущая сейчас война уже не оставит мир таким, каким он был до неё. Цивилизация много чего поняла — и о себе, и об отдельных странах, и о международных органах взаимодействия и влияния.

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Есть народы и страны, объективно готовые к независимости и демократии, а есть такие, которым до этой готовности ещё предстоит долгий ментальный путь. При этом, какими бы разными ни были государства, они должны оставаться способными преодолевать противоречия между собой без войн, используя свой военный потенциал как фактор сдерживания, а не непосредственного достижения неких глобальных целей.

Биполярный американо-китайский мир не имеет права опираться на противостояние полюсов. В единстве борющихся противоположностей акцент должен смещаться с борьбы к единству, а борьба становиться мирным вариантом сосуществования на неизбежно состязательной основе без применения военной силы.

При обоюдном желании любая американо-китайская проблема не просто разрешима, а разрешима именно к общему удовольствию.

Так, даже чрезвычайно острый вопрос Тайваня может быть мирно и обоюдополезно решён через создание на острове не столько государства или провинции, сколько масштабного своего рода экономического представительства США в КНР — гигантского хаба (не только транспортного!), соединяющего Запад и Восток, имеющего при этом уникальный особый статус.

Такой суперхаб может быть также дополнен симметричным представительством КНР в США — скажем, на острове Пуэрто-Рико (где все уже сейчас мечтают о единении с Главной страной мира, а уж слиться при этом ещё и с Китаем было бы для них верхом социально-экономического счастья).

При этом явно совершенно не подготовленная ни к демократии, ни к ответственной независимости россия тоже могла бы стать своего рода Пуэрто-Рико, но не просто американо-китайским, а территориально между Америкой и Китаем разделённым на две зоны влияния и управления, что обеспечит мордору и процветание, и безопасность гораздо лучше, чем его невдалая якобы демократическая вроде бы независимость.

Статус стран Африки 50-х годов прошлого века с грамотным и современным экономико-политическим менеджментом эффективных колонизаторов есть для сегодняшней россии модель явно оптимальная, обеспечивающая ей (в качестве колонии) гораздо больше реальных благ, чем даёт ей же самостоятельность, к которой она пока не готова, а управляющим ею государствам и их компаниям — как минимум, оплату квалифицированного управления.

Заодно сбудется многовековая мечта российского народа — быть частью, винтиком чего-то значительно большего и ослепляюще мощного.

А вот Украина готовность к независимости доказывает каждый день. В обновлённом мире она вполне могла бы играть роль боевого отряда НАТО — с соответствующим этому статусом и в самом НАТО, и в ООН, где заняла бы место рф в качестве постоянного члена Совета Безопасности как страна, ответственная за эту самую безопасность своим собственным — в случае необходимости — участием: не американским же воякам лично гасить конфликты, к примеру, в Сербии или той же Венгрии, которой в НАТО осталось быть, видимо, недолго.

Находясь на границе Европы и контролируемой США частью суши, Украина играла бы свою роль и хаба, и потенциального стабилизатора одновременно.

Именно этот мир с гарантированным миром и должна строить после войны Цивилизация, а не заниматься бесперспективными конфликтами Запада и Востока, в которых в качестве прокладки будет использовать дикарскую орду с ядерной бомбой. И эти конфликты, и эту прокладку, и её аналоГОВНЕтное оружие — всё это Цивилизация должна сдать в утиль истории. Иначе окажется, что война прошла для неё зря.