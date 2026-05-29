'Будет решительный ответ': атака из Беларуси будет иметь разрушительные последствия для режима в Минске – Украина в ООН

Украина следит за дальнейшими действиями России относительно ее влияния на Беларусь во втягивании в войну. Если Минск все же решится напасть, наше государство не замедлит с ответом.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Его заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Мы внимательно следим за действиями России, направленными на дальнейшее втягивание Беларуси в агрессию против Украины. Это еще один тревожный вопрос и еще одна новая угроза, на которую я хотел бы обратить внимание Совбеза", – подчеркнул он.

По его словам, режим действующего президента Александра Лукашенко фактически потерял остатки суверенитета и позволил России использовать территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру и воздушное пространство в собственных целях.

Беларусь становится частью российской военной стратегии

Дипломат отметил, что Кремль все активнее втягивает Беларусь в войну через мобилизационные мероприятия, размещение современных ракетных систем и проведение учений, связанных с ядерным оружием. По его мнению, это формирует новую беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

В то же время Украина рассчитывает, что Беларусь не решится на вторжение со своей территории. Однако в случае такого сценария Киев будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя право на самооборону.

"Любая атака с севера вызовет немедленный и решительный ответ, а режим в Минске столкнется с разрушительными последствиями", – заявил Мельник.

Вместе с тем он призвал Совет Безопасности ООН усилить давление на РФ и Беларусь с целью предотвращения новой эскалации войны.

Стоит отметить, что Статья 51 Устава ООН закрепляет неотъемлемое право каждого государства на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Это означает, что страна имеет законное право защищаться от агрессии самостоятельно или с помощью союзников до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет меры для восстановления мира.

Напомним, накануне командующий СБС Вооруженных Сил Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что украинские воины готовы не только к ответу на последние российские угрозы относительно новых воздушных ударов, но и к попытке белорусского режима вступить в войну на стороне России. В частности, у Сил беспилотных систем ВСУ определены первые 500 стратегических целей на территории соседней республики.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия рассматривает возможность новых атак на северные регионы Украины – из Беларуси и Брянской области РФ. В ответ Киев уже усиливает оборону и готовит превентивные шаги в отношении потенциальных угроз.

