Зеленский прибыл на Саммит мира в Швейцарии: первое видео

В субботу, 15 июня, в Швейцарию для проведения Саммита мира прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что все, о чем будет договорено на переговорах, "станет частью столь нужного всем нам миротворческого процесса".

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Об этом гарант сообщил в Facebook. Зеленский верит: мы увидим на саммите, "как творится история".

"Сегодня на саммите представлены все части света, все континенты, разные нации – и географически большие, и меньшие, – каждый политический полюс нашего с вами мира: Латинская Америка, Ближний Восток и Азия, Африка, Европа, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка – все. Взгляд, идеи и лидерство каждого народа для нас одинаково важны", – подчеркнул президент.

Как передает корреспондент с места событий, меры безопасности в Бюргенштоке беспрецедентны.

В первый день двухдневного мероприятия были запланированы следующие события:

– совместные заявления президентов Украины и Швейцарии (начало ориентировочно в 13:45);

– прибытие участников Глобального саммита мира (16:00);

– официальная церемония встречи участников (16:30);

– первое пленарное заседание Глобального саммита мира (17:30);

– официальная церемония фотографирования (19:00).

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