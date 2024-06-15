Зеленский прибыл на Саммит мира в Швейцарии: первое видео
В субботу, 15 июня, в Швейцарию для проведения Саммита мира прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что все, о чем будет договорено на переговорах, "станет частью столь нужного всем нам миротворческого процесса".
Об этом гарант сообщил в Facebook. Зеленский верит: мы увидим на саммите, "как творится история".
"Сегодня на саммите представлены все части света, все континенты, разные нации – и географически большие, и меньшие, – каждый политический полюс нашего с вами мира: Латинская Америка, Ближний Восток и Азия, Африка, Европа, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка – все. Взгляд, идеи и лидерство каждого народа для нас одинаково важны", – подчеркнул президент.
Как передает корреспондент с места событий, меры безопасности в Бюргенштоке беспрецедентны.
В первый день двухдневного мероприятия были запланированы следующие события:
– совместные заявления президентов Украины и Швейцарии (начало ориентировочно в 13:45);
– прибытие участников Глобального саммита мира (16:00);
– официальная церемония встречи участников (16:30);
– первое пленарное заседание Глобального саммита мира (17:30);
– официальная церемония фотографирования (19:00).
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