Буданов ответил, есть ли шансы на завершение активной фазы войны в 2026 году

Глава Офиса президента Кирилл Буданов уверен, что до конца 2026 года вполне реально добиться прекращения активной фазы российско-украинской войны. По его словам, сейчас наблюдается эскалация, но продолжение диалога остается возможным.

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В то же время в ОП уверены, что Украина может воевать еще годы, но главное – "не потерять наших друзей, партнеров и союзников". Об этом Буданов рассказал в интервью украинским журналистам.

Шансы на мир

Буданов заявил, что шансы на завершение активной фазы войны в 2026 году еще остаются и отметил, что весной был очень хороший темп переговоров. Теперь в ОП отмечают, что все пошли в эскалацию и для того, чтобы выйти из эскалации, обычно нужна "максимализация эскалации".

"То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы", – сказал Буданов.

Москва будет хотеть диалога

По словам главы Офиса президента, в "определенное время" Россия станет заинтересована в том, чтобы добиться завершения войны политико-дипломатическим путем.

Буданов подчеркнул, что выборы в США, которые состоятся в ноябре 2026 года, остаются одни из весомых факторов, который влияет на ход мирных переговоров.

Что касается позиции партнеров Украины, то в ОП не видят никакого давления, направленного на завершение войны.

"Я не чувствую, я не вижу давления на нас", – заявил Буданов.

Угроза продолжения войны

По мнению Буданова, если мирный процесс и все переговоры ни к чему предметному не приведут, то и Украина, и Россия будут способны воевать еще годы.

При этом он связал возможность сопротивляться российской агрессии с продолжением западной помощи. Буданов подчеркнул, что некоторые европейские партнеры готовы помогать Украине продолжать борьбу "столько, сколько будет нужно".

"Это не стереотип, это правда. И ресурса там, как вы говорите, "немеряно". Если бы была Украина одна и Россия одна, один на один – да. Нам главное не потерять наших друзей, партнеров и союзников", – рассказал Буданов.

Напомним, российские власти развернули масштабную дипломатическую и информационную кампанию накануне саммита НАТО 7-8 июля. Оккупанты в очередной раз пытаются выставить себя "миротворцами", а Украину – главным препятствием на пути к завершению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих максималистских целей в войне против Украины и не намерен вести содержательные мирные переговоры в ближайшее время. В Кремле по-прежнему рассчитывают, что США смогут заставить Киев согласиться на масштабные уступки, поэтому переговорный процесс фактически остается заблокированным.

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