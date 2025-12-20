Буданов не отклонил возможность баллотирования в президенты, – эксперт

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов не исключил, что будет баллотироваться в президенты Украины. На это обратил внимание блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий, анализируя обнародованную LB.ua текстовую версию разговора с главой ГУР в Клубе LB.

"Говорили о войне, мобилизации, планах России, поддержке партнеров – темы тяжелые, серьезные, стратегические и точно не предвыборные. Но иногда политические сигналы появляются не в основной части дискуссии, а в самом финале. Именно так произошло на этот раз. Последний вопрос – не о Главе Офиса Президента (как справедливо заметила Соня Кошкина, это "реально смешно"), а о другом: будет ли Кирилл Буданов баллотироваться в Президенты, когда выборы станут возможными. Вопрос ожидаемый, и именно поэтому важный – потому что все давно его ждут", – отметил Голобуцкий.

Он убежден, что ответ Буданова был максимально осторожным, но ключевое – он не сказал "нет". А в украинской политической реальности это означает сигнал: я пойду.

"Я еще не подходил к такому вопросу... Не уверен, что мы столкнемся с ним прямо сейчас. А на то, что будет потом, влияет столько факторов..." – процитировал начальника ГУР политолог.

Он подчеркнул: это не отказ, а отложенное решение: не сейчас, но и не исключено.

"Двери оставлены открытыми. И это сказано публично, в конце разговора, когда случайных слов уже не бывает. Почему это важно? Потому что Буданов сегодня – один из немногих публичных деятелей с очень высоким уровнем общественного доверия. Более того – он стабильно фигурирует как "второй выбор" для различных групп избирателей. А это и есть классический показатель реального электорального потенциала. Люди с таким набором характеристик на президентские выборы идут. Не всегда сразу это объявляют – но именно так формируют политическую субъектность: без громких заявлений, лозунгов, информкампаний или билбордов. А через репутацию, узнаваемость и отложенное ожидание", – констатировал Алексей Голобуцкий.