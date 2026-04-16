Буданов назвал борьбу с коррупцией критически важным вопросом

Эффективное противодействие коррупции является критически важной частью национальной безопасности Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время конференции "Операция "Евроинтеграция": реформы в секторе справедливости", сообщает корреспондент "Еспресо" Наталья Стареправо.

Видео дня

В своем выступлении Кирилл Буданов подчеркнул, что коррупционные риски во время войны являются прямой угрозой выживанию государства. Именно поэтому борьба с этим явлением должна выйти за пределы чисто правоохранительной деятельности и стать стратегическим приоритетом.

Также он обратил внимание на то, что коррупция в Украине часто является следствием несовершенства системы управления, где правила заменяются личными решениями должностных лиц.

"Коррупция начинается там, где начинается масштабное ручное управление. Там, где все работает по верховенству права, по правилам и законам, там место для коррупции довольно таки лимитировано", –подчеркнул руководитель ОП.

Именно поэтому, по мнению Буданова, преодоление коррупции требует объединенных усилий власти, общественности и международного сообщества.

Кроме того, в рамках мероприятия участники дискуссии проанализировали прогресс и препятствия на евроинтеграционном пути Украины, сосредоточившись на укреплении автономии НАБУ и САП, а также трансформации прокуратуры, ГБР и судебной ветви власти.