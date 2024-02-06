Боррель прибыл с визитом в Киев: первые детали

Утром во вторник, 6 февраля, в Киев прибыл высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Цель его визита – обсудить текущую обработку обязательств безопасности для Киева со стороны ЕС.

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Об этом он заявил накануне во время пребывания в Варшаве. Оттуда в украинскую столицу глава европейской дипломатии прибыл поездом.

"Имел возможность с ним немного поговорить в поезде. Это настоящий друг Украины", – написал нардеп Алексей Гончаренко.

Известно, что остановку в Варшаве по пути в Украину Боррель сделал, чтобы "провести консультации с польскими друзьями с целью лучше понимать", что происходит в Украине, и как они могут продолжить свою поддержку. Так, во время встреч в министерстве иностранных дел и в министерстве обороны Польши он обсудил все формы помощи, которые ЕС оказывает Украине, учитывая военную, финансовую, помощь в восстановлении, ограничительные меры против России и международную солидарность, использование замороженных российских активов и т.д.

Страны-члены Европейского Союза согласились, что должны поддерживать Украину. По его словам, это не только вопрос времени, количества и качества поставок. Он подчеркнул, что ЕС должен делать больше и быстрее, потому что Украина должна победить в борьбе, среди прочего, и за европейскую безопасность.

"Я еду в Украину для обсуждения текущей обработки обязательств безопасности со стороны ЕС. Мы к этому времени уже имели много консультаций с Украиной по этому поводу", – отметил высокий представитель ЕС.

Также добавил, что ЕС должен продолжать поставки боеприпасов в Украину. Боррель рассчитывает к началу марта достичь окончательного согласия вокруг фонда помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз готовит 13-й пакет санкций против России, в который не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных российских компаний. По словам Жозепа Борреля, ЕС введет ограничительные меры, в частности, в отношении компаний из разных стран, которые помогают РФ обходить уже действующие запреты.

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