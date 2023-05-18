Боррель предложил увеличить фонд ЕС для военной помощи Украине – Reuters

Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель предложил увеличить финансирование Фонда, из которого выделяют средства на военную помощь Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России. Глава дипломатии ЕС считает, что нужно добавить около 3,5 млрд евро.

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Об этом 17 мая сообщило издание Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников журналистов, средства Европейского фонда мира (EPF) заканчиваются.

Всего эта структура выделила на военную помощь нашей стране около 4,6 млрд евро. Как сказал источник, Боррель предложил правительствам стран Евросоюза пополнить Фонд, чтобы гарантировать обеспечение Украине дальнейшей поддержки.

"Мы должны пополнить его. Суть Европейского механизма мира носит универсальный характер. Он не был создан конкретно для Украины. Он был задуман для любого конфликта, с которым может столкнуться Европейский Союз", – сказал источник.

Как уточнило издание, предложение Боррелля требует одобрения правительств ЕС. В декабре 2022 года они договорились, что "в случае необходимости" такое увеличение может быть оправдано.

Фонд был создан в 2021 году, чтобы помочь развивающимся странам покупать военную технику. С началом полномасштабного вторжения России в Украину было принято решение использовать структуру и для доставки оружия в Украину. Фонд отделен от бюджета ЕС, которому не разрешено финансировать военные операции.

"Но тот факт, что страны ЕС объединились, чтобы купить оружие и боеприпасы для страны, воюющей с Россией, стал историческим шагом для блока, который на протяжении десятилетий избегал участия в оборонных и военных вопросах", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, министры иностранных дел стран Евросоюза 20 марта утвердили план совместных поставок боеприпасов Украине. Он предполагает передачу 1 млн артиллерийских снарядов в течение года.