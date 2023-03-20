Сегодня и завтра, лидер Китая, Си Цзиньпинь, проведёт весьма неоднозначные встречи, с разыскиваемым МУС за военные преступления владимиром путиным. Весьма неоднозначные во всех отношениях, для китайского лидера, как во внешне, так и внутриполитическом контексте.

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Внешнеполитическая неоднозначность данного визита заключается в том, что владимир путин является обвиняемым и разыскиваемым Международным Уголовным Судом военный преступник. И сегодня, Си Цзиньпинь должен будет жать руку и вести переговоры с военным преступником?

С одной стороны, Китай не ратифицировал "Римский статут", а потому, это не должно иметь для китайцев значения, с другой – в Китае существует традиционный культ ребёнка, а путин в розыске именно в связи с преступлениями в отношении детей.

То есть, Си Цзиньпинь должен будет жать руку и вести переговоры с военным преступником, обвиняемым за преступления именно против детей?

Кроме того, буквально накануне прилёта Си Цзиньпиня в Москву стало известно о том, что в ЦАР были убиты 9 граждан Китая, предположительно наёмниками ЧВК "Вагнер", руководитель, которой Евгений Пригожин у путина до недавно пользовался абсолютным доверием.

То есть, Си Цзиньпинь должен будет жать руку и вести переговоры с военным преступником, который совершает преступления в отношении детей, а особо приближённый головорез которого ответственен за убийство 9 граждан КНР?

Вот и скажите, что визит лидера Китая в россию такой уж однозначный. Но меня в этой истории интересует вот, что…

Это же насколько нужно быть “гением", чтобы перед визитом в россию лидера Китая, устроить бойню китайцам в ЦАР? Ведь такой шаг делает позицию путина в общении с Си Цзиньпинем весьма и весьма шаткой. И если это было сделано намеренно, так не спланированная ли это акция от Евгения Пригожина, которого отторгают из окружения и от потоков снабжения и финансирования и таким образом он решил демонстративно отомстить кремлю за немилость? Ведь ни для кого не секрет, что ЦАР это основная площадка для базирования ЧВК “Вагнер" в Африке. Или..?

В октябре 2018 года кремль заявил о намерении открыть представительство Министерства обороны в Центральноафриканской Республике. Соглашение было одобрено Министерством иностранных дел рф и рядом других ведомств. Таким образом, мо рф как конкурирующая фирма, вполне легально и официально входило в ЦАР, не только посредством своего ЧВК “Патриот", но и напрямую как структура, чего себе не смогло позволить ФСБ.

Тогда же прозвучало заявление бандформирования "Селека", выступающего против действующих властей ЦАР и требующего, чтобы районы подконтрольные правительственным войскам и, их российским союзникам, были оставлены в течение 48 часов. Самое интересное то, что НВФ "Селека" тесно сотрудничала с ЧВК “Вагнер" и даже обеспечивали сопровождение россиян в ходе их поездок и инспекции местных шахт. То есть, угроза исходила не к ЧВК “Вагнер", а… А россиянам из состава мо рф, которые зашли на территорию, которую за собой застолбил Евгений Пригожин при тесном взаимодействии с НВФ “Селека".

Это всё к чему?

Да к тому, что ЦАР достаточно давно стала площадкой для открытой конфронтации между ЧВК “Вагнер" и мо рф. Именно в ЦАР была ликвидирована группа Орхана Джемаля, известного своей работой на мо рф и ведшего расследование о деятельности ЧВК “Вагнер". Конкуренция и конфронтация между российскими силовыми структурами там коллапсирует и фонтанирует. А потому, не удивлюсь, если убийство китайцев в ЦАР это может быть и попытка подставить Пригожина, особенно после того как тот позволил себе начать критиковать и открыто враждовать с Сергеем Шойгу.

Вот такая, многоходовочка, с большим количеством неизвестных и переменных, но в любом случае, не играющая на пользу путину и ставящая в весьма неоднозначное положение высокого китайского гостя в Москве. А всё из-за чего? А всё из-за грызотни пауков в банке.