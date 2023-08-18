Болгария и страны Балтии присоединились к декларации G7 в поддержку Украины

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии заявили о присоединении к декларации G7 в поддержку Украины. Декларацию "Большой семерки" также поддержала Болгария.

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Об этом 17 августа сообщил литовский национальный вещатель LRT и болгарское издание BTA. Таким образом, уже 18 стран присоединились к гарантиям безопасности для Украины.

Правительство Болгарии приняло соответствующее решение 16 августа.

"Совет министров в среду принял решение, которым одобряет присоединение Болгарии к усилиям стран G7 относительно предоставления долгосрочной поддержки безопасности Украине, о чем идет речь в совместной декларации. Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, прямо противодействуя российской агрессии, Болгария способствует защите свободы , безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов", – говорится в сообщении.

В совместном заявлении премьеры: Литвы Ингрида Шимоните, Латвии Кришьянис Кариньш и Эстонии Кая Каллас, отмечают, что только членство в НАТО предоставит Украине гарантии безопасности и надежное сдерживание, необходимое для предотвращения предстоящей агрессии со стороны экспансионистской России.

Главы правительств стран Балтии выразили решительную поддержку и солидарность с народом и правительством Украины по защите свободы, независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.

"Мы признаем, что мужественная борьба Украины помогает защитить евроатлантическую безопасность и международный порядок, основанный на правилах", - говорится в заявлении премьер-министров.

Они также напомнили о поддержке Украины с первого дня войны, развязанной Россией, и обязуются поддерживать Украину к победе, способствуя международным усилиям по защите ее независимости, суверенитета, безопасности, демократии и процветания.

Напомним, что 13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали совместную декларацию о поддержке Украины (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для нашего государства.

Согласно документу, каждая страна, которая присоединилась к нему, будет работать с Киевом по вопросам обеспечения Украины силами и средствами, способными защитить наше государство – предоставлять современное вооружение, развивать военно-промышленный комплекс, обучать украинских военных, обмениваться разведанными и помогать в области кибербезопасности. .

Как писал OBOZREVATEL, в Госдепе заявили, что гарантии безопасности для Украины будут действовать независимо от того, кто станет следующим президентом США. Долгосрочные соглашения должны пережить любую администрацию.

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