Более половины украинцев доверяют действующему президенту, – опрос

Уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому составляет 52%. Еще 9% респондентов ответили, что не могут определиться.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

До начала полномасштабного вторжения, по данным КМИС, уровень доверия составлял 37%. С тех пор этот показатель вырос почти вдвое.

Согласно данным опроса КМИС, действующий президент скорее всего победит на следующих президентских выборах, если примет решение участвовать в них.

Опрос проводился со 2 по 17 декабря 2024 года, было опрошено 2000 респондентов. В исследовании принимали участие взрослые (в возрасте от 18 лет и старше) граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины. В то же время опрашивали временно переселенных лиц. Опрос также не охватывал граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.