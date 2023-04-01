Блокировка, изоляция, поражение и судебные процессы: Зеленский рассказал, что ожидает всех, кто ведет войну против Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о санкциях, которые он ввел против россиян и коллаборантов. Гарант подчеркнул, что всех, кто начал и ведет войну против нашего государства, ждет наказание.

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Ни одному из них не удастся избежать ответственности за свои действия. Об этом Зеленский сказал в субботу, 1 апреля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Блокировка сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы – это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины и международного порядка", – добавил он.

Глава государства рассказал, что он подписал указы о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Речь идет о должностных лицах РФ, сотнях компаний ее военно-промышленного комплекса и коллаборантах – всего более 650 новых подсанкционных лиц. Кто попал в "черный список", читайте по ссылке.

"СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, снабжает или производит оружие для террора – ни один не избежит ответственности", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на этой неделе Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против РФ. Гарант отметил, что очень важно, что государства, нейтральные в военно-политическом смысле, все же занимают четкую позицию в отношении российского террора. "Только в единстве можем сохранить мир как основу международных отношений, и я благодарю Швейцарию за соответствующие решения", – сказал он.

Зеленский также прокомментировал то, что с сегодняшнего дня страна-агрессор Россия в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН, несмотря на ее войну в Украине. Президент назвал это очевидно абсурдной и деструктивной новостью.

"Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка – пятимесячного мальчика, его звали Даниил. Из Авдеевки, на Донбассе, вместе с родителями. Родители ранены. Российская артиллерия... Один из сотен артиллерийских обстрелов, которые государство-террорист совершает. И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН. Сложно представить что-то такое, что больше доказывает полное банкротство таких институций", – сказал он.

Это свидетельствует о том, что такие глобальные институты, в том числе и Совбез ООН, нуждаются в реформировании. "Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где угодно", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 1 апреля. Переговоры продолжались около часа.

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