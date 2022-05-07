Блинкен заявил, что США вместе с Европой будут противостоять агрессии, а Путин перекручивает историю

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты вместе с Европой будут противостоять агрессии и бесчеловечности. Он подчеркнул готовность своего государства к дальнейшему сотрудничеству.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter 7 мая. "Отмечая День Победы в Европе, мы чествуем общую стойкость и решительность, которые победили нацистов. Мы подтверждаем нашу готовность вместе противостоять агрессии и бесчеловечности", – говорится в сообщении.

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Подкреплением этих слов стала речь Блинкена по случаю Дня Победы. В ней он подчеркнул храбрость украинских защитников и обвинил президента РФ Владимира Путина в искажении фактов.

"Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать войну против Украины. Президент Зеленский и храбрый народ Украины воплощают в себе дух тех, кто победил во время Второй мировой войны. Они доблестно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в целостной, свободной и мирной Европе" – заявил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США впервые со времен Второй мировой войны приняли ленд-лиз. Благодаря этому решению в Украину будет поставляться большое количество вооружения.