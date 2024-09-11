Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев на саммит Крымской платформы

В среду, 11 сентября, в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Они примут участие в саммите "Крымской платформы".

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Кадры с высокопоставленными чиновниками на железнодорожном вокзале Киева появились в сети. Ранее западные СМИ сообщали, что Блинкен и Лэмми могут привезти в Украину новость об отмене ограничений по применению западных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ.

В частности, короткое видео с госсекретарем США и министром иностранных дел Великобритании опубликовала репортер телеканала CBS Оливия Газис.

"Госсекретарь Блинкен и Лэмми прибыли в солнечный Киев", – написала она в своем аккаунте в сети Х в 11:52 по киевскому времени.

На опубликованных фото и видео видны также бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Перед поездкой в Украину Блинкен, как сообщалось, посетил Лондон, чтобы обсудить с британскими партнерами дальнейшую поддержку Украины.

Во время совместной с госсекретарем США пресс-конференции 10 сентября Лемми анонсировал визит в Киев.

"Сегодня я могу подтвердить, что на этой неделе мы с Тони (Энтони Блинкеном. — Ред.) поедем в Киев, это будет первый совместный визит такого рода за более чем 10 лет. Мы являемся ближайшими союзниками, поэтому я рад, что мы поедем вместе , демонстрируя нашу преданность Украине", – отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

По данным американской стороны, во время визита в Киев Блинкен и Лэмми встретятся с Зеленским и членами украинского правительства. Ключевая тема для обсуждения – продолжение поддержки на войне с Россией и то, как обеспечить Украине экономически продолжительное военное развитие.

В то же время, по заявлению некоторых западных СМИ, Блинкен и Лэмми могут передать Киеву разрешение на применение западных дальнобойных вооружений для поражения военных целей в глубине России.

В частности, об этом писала журналистка Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на слова главы Комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола.

"Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать им, что они позволят [ударить по России с помощью ATACMS]", – цитировала слова Маккола журналистка.

Не исключено, что толчком к пересмотру политики ограничений для США стали недавние новости о передаче баллистических ракет Ираном России.

"Любой, кто оказывает помощь России, — будь то прямая летальная помощь, как это делает Иран или Северная Корея, или помощь их оборонно-промышленной базе, как это делает Китай, — увековечивает войну, подпитывает конфликт... Россия составляет наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", – заявлял Блинкен в ходе пресс-конференции в Лондоне.

Передачу Ираном России баллистических ракет Fath-360 малой дальности Блинкен назвал "драматической эскалацией" войны.

А уже 12 сентября госсекретарь США отправится в Польшу. С польским правительством он должен обсудить углубление оборонного и энергетического сотрудничества и совместную работу Варшавы и Вашингтона как членов НАТО по военной поддержке Украины.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что 11 сентября в Киеве проходит очередной саммит "Крымской платформы", анонсированный накануне президентом Украины. В украинскую столицу с самого утра прибывают высокие зарубежные гости.

Они примут участие в работе саммита, в повестке дня которого на этот раз – пять объемных и важных вопросов.