В интервью Financial Times Блинкен допустил, что был момент, когда вероятность применения путиным ядерного оружия — в частности, с использованием космоса — выросла с 5 до 15 процентов, и отметил возможную роль Китая в том, что этого не произошло, которую он, видимо, сыграл после того, как американцы поделились с ним соответствующей развединформацией.

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Итак, если "по-маленькому" (добавляю я уже от себя) США и КНР — отдельно, то "по-большому" — вместе.

Блинкен отметил, что при таком росте такой вероятности нет ничего более серьёзного, в связи с чем вспоминаю знаменитую доктрину Чейни — очень влиятельного вице-президента времён Буша-младшего, — согласно которой, когда вероятность эффективного вреда Соединённым Штатам равна хотя бы 1%, отвечать надо так, как если бы соответствующее событие являлось доказанным фактом.

Так что видим, что доктрина как бы девальвировала в 15 раз, ведь речь теперь идёт о вероятности 15%, а не 1%. Однако дело в том, что здесь была угроза, в первую очередь, Украине, а вот Штатам (и потом тогда и КНР) — уже как получится…

(Набирая этот текст, я решил убедиться, что "по-маленькому" и "по-большому" пишется через дефис; увы — меня ожидало разочарование: в старых словарях, которым я доверял больше всего, потому что ещё сам по ним учился, вместо "по-большому" было "по-большевистски", "по-маленькому" отсутствовало тоже, зато было "по-марксистски", так что пришлось применить метод аналогии.)