Блеф или реальная угроза: Путин развязывает руки для применения ядерного оружия против Украины даже после атаки дронов

Диктатор РФ Владимир Путин 25 сентября провел заседание Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, объявив о внесении в ядерную доктрину страны существенных изменений. Речь идет о расширении сценариев, при которых власти РФ оставляют за собой право применить такое оружие.

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Это заявление последовало после шквала угроз, связанных с ядерным оружием, со стороны российских официальных лиц в ответ на просьбу Украины к Соединенным Штатам и другим союзникам снять ограничения на применение западного летального оружия дальнего действия по территории России. Очередные угрозы Кремля произошли также накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ходе которой были обсуждены детали Плана победы и разрешение на применение западных ракет. В принципе, в Москве и не скрывают, что озвученные изменения в ядерную доктрину следует считать сигналом недружественным странам по определенным вопросам помощи Украине.

Изменения, которые российский диктатор предложил внести в ядерную доктрину, настолько общие, что могут поставить само российское руководство в неудобное положение. К примеру, новая редакция предусматривает ядерный ответ на массовый удар беспилотниками. В последнее время Украина запускала по России за раз десятки БПЛА. По всей вероятности, такие удары повторятся, и тогда Кремль будет стоять перед непростым выбором – либо устроить ядерную войну в ответ на очередной налет беспилотников, либо продемонстрировать, что ядерные угрозы – это в очередной раз пустое сотрясение воздуха.

О том, что означают последние ядерные угрозы Кремля, – в материале OBOZ.UA.

Послание от Путина

Владимир Путин сделал еще один шаг по лестнице ядерной эскалации и объявил об изменении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" – документ, регламентирующий применение ядерного оружия. По словам диктатора, "в его обновленной редакции агрессию против РФ со стороны любой неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение". При этом "фиксируются условия для применения ядерного оружия".

Так, возможность ядерного удара допускается при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы РФ. Речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, БПЛА, гиперзвуковых и других летательных аппаратах. Также РФ оставляет за собой право применения ядерного оружия в случае агрессии против Беларуси.

Действующая редакция позволяет применять ядерное оружие в случае старта баллистических ракет противника, применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения, воздействие на ядерные объекты, а также "агрессии против РФ с применением обычного оружия". Очевидно, что новая редакция доктрины значительно снижает порог применения ядерного оружия. Хотя, по мнению многих экспертов, Путин по-прежнему имел возможность объявить ту или иную ситуацию угрозой существования государства или влиянием на объекты ядерных сил и использовать ядерное оружие.

Следующим шагом угроз Кремля может стать проведение ядерных испытаний. "Россия в любой момент готова приступить к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытание", – заявил его начальник Андрей Синицын в интервью "Российской газете".

На днях депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Колесник предложил взорвать на российском полигоне ядерную бомбу, чтобы "напомнить миру об угрозе, которую несет такое оружие". Последнее ядерное испытание было проведено на Новой Земле в октябре 1990 года во времена СССР. РФ ядерных испытаний вообще не проводила.

Российский пропагандист Сергей Марков заявил, что порог применения ядерного оружия теперь понижен и России будет проще развернуть ядерное оружие. "В целом это означает, что Россия, согласно новой доктрине, теперь может применить ядерное оружие против Украины. Агрессия Украины в Курской области есть. Имеется ядерная поддержка США, Великобритании и Франции. Так что ударить по Киеву ядерным оружием уже можно", – сказал Марков. По его мнению, поправки были разработаны так, чтобы создать "неопределенность и двусмысленность" относительно возможности ответа. "В целом это послание призвано предупредить Запад, что обсуждаемая сейчас помощь может быть проблематичной", – сказал он.

Реакция Запада

Заявление Путина пока не вызвало какой-либо панической реакции на Западе. Местные издания в основном пишут о возможности полноценной войны на Ближнем Востоке. Запад скорее ожидал от России восстановления ядерных испытаний или показательную демонстрацию какого-то разрушительного оружия. Но возобновление испытаний вызывают недовольство Пекина и Дели, которые неоднократно на это указывали, а демонстрация силы не удалась из-за провала испытания ракеты "Сармат".

Фактически Кремль решил в момент проведения Генассамблеи ООН и активных переговоров Украины с западными союзниками обозначить собственную позицию и "навязать угрожающую дискуссию Западу", но пока не получилось.

В этом смысле достаточно показателен комментарий немецкого издания Spiegel:

"Ядерное государство, ослабляющее правила использования своего ядерного арсенала – звучит страшно. Однако именно на этот эффект и был расчет. С тех пор как Путин приказал атаковать Украину в 2022 году, он неоднократно угрожал применением ядерного оружия и приводил арсенал в состояние повышенной готовности, о возможном изменении доктрины также было объявлено давно. Однако на самом деле, несмотря на эти угрозы, Путин все еще игнорировал все собственные красные линии. Самое главное, что решение о применении ядерного оружия и праве толковать наличие экзистенциальной угрозы принимает сам Путин, поэтому новая доктрина фактически ничего не меняет".

Министр обороны ФРГ Писториус дерзко отреагировал на анонсированные Россией изменения в ядерной доктрине: "Наша роль не состоит в том, чтобы быть рупором его угроз. Если завтра он придумает еще что-нибудь, пусть распространяет это по своим каналам", – сказал он.

Сегодня Запад больше беспокоит ситуация с безопасностью ядерных станций и попытками россиян атаковать украинские АЭС. Владимир Зеленский на Совбезе ООН выступил с утверждениями о том, что РФ "планирует атаковать три атомных станции в Украине". Ранее глава МИД Украины Сибига заявил, что Россия готовится атаковать подстанции, питающие украинские атомные станции.

Что мешает Путину использовать ядерное оружие

Есть две основные причины: первая – Китай. Глава КНР Си Цзиньпин публично заявил и, безусловно, лично предупредил Путина, что ядерное оружие никогда не должно применяться. Вряд ли нужно напоминать, что сегодня означает для России слово главного коммуниста Китая. Путин понимает, что если он отдаст приказ о нанесении ядерного удара, пусть даже ограниченного, его партнерские отношения с Китаем окажутся под серьезной угрозой, если не будут разрушены. Более того, Китай пытается позиционировать себя миротворцем. Чтобы укрепить свою репутацию и власть на мировой арене.

Вторая причина – вероятный ответ со стороны США и НАТО. Да, Украина еще не является членом Альянса и поэтому не подпадает под действие статьи 5 договора организации (статья гарантирует, что нападение на отдельного члена альянса равносильно нападению на НАТО в целом). Но США ясно дали понять, что применение Путиным ядерного оружия в Украине будет иметь для России "катастрофические последствия". Правда, какими будут эти последствия, пока неизвестно, что может заставить нервничать Путина еще больше.

Все это от бессилия

"Усилилась ли угроза применения Россией ядерного оружия после заявления Путина? Формально усилилась, а на самом деле ничего нового нет. Да, ныне Кремль явно подводит все это к Украине, говоря о неядерном государстве, которое угрожает, так сказать, серьезно Российской Федерации. И с этой точки зрения это, конечно, небольшое движение. Однако в целом такие заявления говорят лишь об одном – позиция Путина ослабла. Потому что всякий раз, когда он поднимает вопрос ядерных сил, это признание того, что в обычных вооружениях, в обычной войне против Украины, у него все идет плохо. Иначе стране, которая надует щеки и говорит, что она супердержава, что у нее лучшая армия в мире, ей не нужно никого пугать ядерным оружием, если у нее все идет на фронте нормально. А вот когда все идет плохо, тогда ей нужно пугать ядерным ударом", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил международный эксперт из Франции, экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

По мнению Сергея Жирнова, Россия получила огромный удар из-за неудачного запуска ракеты "Сармат". Когда это произошло, им пришлось срочно собирать заседания Совета Безопасности и говорить о том, что они меняют ядерную доктрину. Но слова никогда не бывают сильнее ядерного испытания или успешного запуска ядерной ракеты. И все ядерные государства это тоже поняли. Тогда не для специалистов по ядерному делу, и не для руководителей ядерных государств, а для простого западного обывателя нужно собрать заседание и на нем о чем-нибудь поговорить и угрожать. На специалистов по ядерной тематике это заседание не произвело никакого впечатления.. Это просто игра на публику, которая не очень хорошо разбирается в ядерной тематике. Однако пока ожидаемого эффекта не получилось. То есть эта тема не стала новостью номер один в Западной Европе, как это было раньше, когда Путин что-то подобное заявлял. То есть, насколько надоели его угрозы, что многие уже не воспринимают их всерьез.

"В целом это заявление Путина, на мой взгляд, не повлияет на настроение западных партнеров Украины, но, к сожалению, проблема заключается в том, что разрешение на удары своими ракетами Запад не хочет давать по другим причинам. Это просто трусость. Они не хотят брать на себя ответственность. Тот же Байден, который досиживает четыре месяца, разве он будет принимать какое-то кардинальное решение? Он просто уклоняется от любых серьезных решений, потому что у него задача досидеть до 21 января без эксцессов и спокойно помочь Камале Харрис победить на выборах. В общем, именно избирательная кампания – самая главная тема для США, а потому там не до каких-то серьезных решений по Украине", – отметил Сергей Жирнов.