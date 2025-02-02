'Не знаю, где все эти деньги': Зеленский рассказал, сколько получила Украина из 177 млрд долларов помощи от США

Украина получила от Соединенных Штатов оружия, техники, боеприпасов и т.д. на примерно 76 миллиардов долларов. Но всего Вашингтон выделял для военной помощи нашей стране 177 миллиардов долларов.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новом интервью Associated Press. Он отметил, что часто слышит, что Америка дала Украине сотни миллиардов (177, если более точно).

"Я как президент воюющей страны вам говорю – мы получили более 75. То есть 100 миллиардов из этих 177 (или даже 200, говорят некоторые люди) мы никогда не получали. Это важно", – подчеркнул глава государства.

Он объяснил, что речь идет не о деньгах, а о конкретных вещах – оружии и технике. И техники от США у нас на примерно 76 миллиардов долларов.

"Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда на бумаге, есть сотни различных программ – может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все. Но мы получили более 70 миллиардов – 76, что-то такое. Это большая помощь, но это не 200 миллиардов", – указал Зеленский.

Он прокомментировал и американское финансирование гуманитарных программ, остановленное Дональдом Трампом. Это затронуло, кроме прочих, программу в сфере энергетики на 200 миллионов долларов и программ в сфере медицины, пересечения границы.

"Эти 300-400 миллионов – это то, что получило государство на эти программы. Мы это закроем. Я это закрою с европейцами или внутренним ресурсом", – добавил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Командование НАТО по безопасности и тренировкам для Украины (NSATU) уже частично взяло на себя координацию военной помощи для борьбы с вторжением РФ. Эта структура была создана в немецком городе Висбаден по итогам саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

– Тем временем офицеры Агентства США по международному развитию (USAID) прекратили свою работу в Украине и ряде других стран. Это связано с прекращением финансирования Соединенными Штатами всех иностранных гуманитарных проектов.

– Указ американского президента Дональда Трампа о приостановлении помощи будет действовать 90 дней.

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