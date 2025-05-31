Black Sea Security Forum в Одессе: Порошенко обсудил с западными дипломатами и политиками усиление поддержки Украины

Петр Порошенко на полях Black Sea Security Forum в Одессе провел многочисленные встречи с дипломатами, бывшими и действующими конгрессменами США и парламентариями многих стран. В частности, с бывшим премьер-министром Австралии Тони Эбботом, послом Канады в Украине Натальей Цмось, представительницей Фонда Конрада Аденауэра Каролиной Кантер и вице-президентом ПА ОБСЕ Марком Притчардом, сообщает "Европейская Солидарность".

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С руководителем ПА ОБСЕ Порошенко обсудил действенные стратегии прекращения войны и последнее дипломатическое развитие. Пятый Президент поблагодарил вице-президента ПА ОБСЕ за твердую поддержку Украины и внимание к насущным потребностям нашей борьбы за независимое, европейское и евроатлантическое, демократическое будущее.

"Убежден, что российскому агрессору не удастся ни остановить, ни изменить стратегический курс нашего государства", – написал Порошенко в соцсетях.

"Важное внимание уделили вызовам демократии и основополагающим свободам во времена войны, в частности верховенству права, многопартийному парламентаризму, свободе медиа и правам оппозиции", – отмечает лидер партии.

На встрече с послом Канады Натальей Цмоць Порошенко поблагодарил за приглашение Украины на Саммит Семерки в Канаде в июне.

"Во время нашей встречи в формате послов Группы Семи обменялись мнениями относительно последнего развития событий на пути к прекращению войны, ситуации на фронте и внутреннего развития в Украине. Отметил важность укрепления переговорных позиций Украины как за столом переговоров, так и на поле боя", – отметил Порошенко.

"Отдельное внимание уделил движению Украины в НАТО, где ключевое значение на этом этапе имеет обязательное приглашение нашего государства принять участие в Саммите Альянса в Гааге", – отмечает пятый Президент.

"Успели обсудить и внутренние события, прежде всего состояние демократии, верховенства права и свободы медиа, важность неизменного движения нашего государства по пути реформ", – пишет Порошенко.

Он также обсудил с заместителем руководителя по вопросам европейского и международного сотрудничества Фонда Конрада Аденауэра Каролиной Кантер приоритеты деятельности нового немецкого правительства в контексте поддержки Украины в отпоре российской агрессии, ускорения членства нашего государства в ЕС и НАТО.

"Определили направления для углубления сотрудничества между Фондом и партией "Европейская Солидарность", – пишет Петр Порошенко.

"Это хорошая возможность поднять вопрос нашей обороноспособности не только внутри Украины, но и среди наших партнеров из 20 стран мира. Также это возможность подискутировать, обсудить насущные проблемы, начать новые проекты по безопасности. Много говорим о безопасности в море, потому что Россия до сих пор мечтает завладеть нашей акваторией и диктовать свои правила в Черном море. Подчеркнул, что мы должны остановить Путина в Украине, в частности на море. Потому что если война двинется дальше, это будет угрожать глобальной безопасности", – отмечает Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко сказал, что нужно сделать, если РФ 2 июня не согласится на прекращение огня