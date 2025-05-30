Это единственный язык, который понимает Путин: Порошенко сказал, что нужно сделать, если РФ 2 июня не согласится на прекращение огня

Если Россия на переговорах 2 июня не согласится прекратить огонь без каких-либо условий, западные союзники должны объявить о плане Б, который предусматривает предоставление Украине неограниченного количества вооружений.

Видео дня

Об этом заявил Петр Порошенко во время Черноморского форума по безопасности в Одессе. Его цитирует сайт "Евросолидарности".

"Чего ждать от 2 июня? Прекращения огня. Без всяких условий", – сказал Порошенко.

"Что произойдет, если 2 июня режим прекращения огня не будет достигнут? Надо будет немедленно, как обещал президент Трамп, иметь план Б. Что это значит, план Б? Неограниченное количество вооружений Украине, в том числе дальнобойных, в том числе ПВО. Немедленно новая резолюция Конгресса, поскольку резолюция Байдена уже завершается. Нужна новая резолюция с открытием бюджетов. Потому что это не расходование и не поддержка Украины. Это инвестиции в глобальную безопасность и, наконец, в безопасность США", – подчеркнул пятый президент.

"Нам нужно прекратить терять территорию, прекратить терять людей и прекратить терять время. Поэтому 2 июня стоит ввести план Б, если россияне не согласятся подписать перемирие. Это единственный язык, который понимает Путин", – сказал Порошенко.

"У нас есть очень узкое, но все же окно возможностей, и оно связано с президентом Трампом. Сообщение о плане Б должно быть доставлено сейчас", – сказал Порошенко. Он также призвал усилить санкции против России, чтобы лишить агрессора ресурсов для продолжения войны.

"Я был очень рад сообщению Канцлера Германии Мерца о "Северном потоке-2". Но я не понимаю, почему когда закрывают "Северный поток-2", при этом нефтепровод, который символически назывался "Дружба", между Россией и Украиной поставляет в Европу российскую нефть на сумму 21 миллион долларов в день? Это финансирование российских беспилотников, российских ракет. И Украина ведет себя так, будто ничего не произошло. Должна быть украинская инициатива. Поэтому во вторник в парламенте я сделаю это предложение вместе с увеличением финансирования Вооруженных Сил Украины", – сказал лидер "Евросолидарности".

"Лучший дипломат Украины – Вооруженные Силы Украины. Чем сильнее будут Вооруженные Силы, тем успешнее будут дипломатические переговоры. И поэтому сейчас нам нужно больше оружия, нам нужно больше денег и нам нужно больше санкций. Комбинированных, эффективных и сильных", – подчеркнул Порошенко.