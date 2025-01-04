О популизме

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Еще десять лет назад в мире был бум разговоров об угрозах популизма. Сейчас, когда популизм стал обязательным элементом практически всех политических партий, от правых до левых, об этом говорят меньше, критикуют меньше. Да и обращают внимание меньше. Очевидно потому, что это уже обязательный элемент всех политических сил.

Далее текст на языке оригинала.

Свого часу вийшла, як на мене, наразі найкраще книга про популізм з простою назвою: "Що таке популізм" Яна-Вернера Мюллера. І одна з головних ідей цієї книги звучить так: популісти вважають, що вони і є народ, а всі інші – не народ. Плюс популістам не потрібні посередники в вигляді ЗМІ та державних чи протодержавних інституцій, щоб спілкуватися з народом. Вони стараються максимально оминути цю ланку, як зайву прокладку.

Останнім часом я довго думав про популізм в сучасному політичному світі і дозволю собі додати ще два елементи, які, здається, доповнять картину світу сучасного популізму.

Мені здається, ще однією з цих рис популізму є відсутність майбутнього (критично мінімальне заглиблення в майбутнє). Популіст не мислить ніколи категорією післязавтра і вкрай рідко завтра. Популізм – це тактика сьогодні, яка підноситься до рамки "стратегії сьогодні".

Друга риса – це доволі серйозний перекос від інституцій в сторону персоналістських елементів управління, рішень і головне, любові народу. В трикутнику співіснування людини та влади (держави) "страх, договір, любов" (концепція Л.Гозмана) популіст завжди вибирає перш за все любов. Найважливіше, що для нього є – це всіма можливими способами добитися любові сьогодні. Завтра буде новий бій за цю саму любов.