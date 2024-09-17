Безуглая написала заявление на увольнение из оборонного комитета ВР: просится в комитет по внешней политике

Народная депутат Марьяна Безуглая 17 сентября попросила уволить ее с должности заместителя председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности. Вместо этого она просит назначить ее членом парламентского комитета по вопросам внешней политики.

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О своем решении политик проинформировала в Facebook вечером во вторник. Там она опубликовала фотокопию заявления, написав: "Расширение деятельности, концепт".

Также нардеп обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому: "Не унывайте, я недалеко", – намекнув, что она продолжит свое освещение проблемных ситуаций в армии.

Конкретную причину желания перейти на новую должность украинка не озвучила.

Напомним, что 4 сентября члены Верховной Рады Украины не собрали достаточное количество голосов, чтобы отозвать Безуглую с должности заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 июля Безуглая вышла из фракции партии "Слуга народа" по собственному заявлению. Решение она объяснила тем, что "не понимает" приоритеты коллег из парламентского комитета.

– В том же месяце Безуглую отозвали с должности председателя парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

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