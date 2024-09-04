В Раде не смогли снять Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности

На заседании в среду, 4 сентября, депутаты Верховной Рады не смогли снять с должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности Марьяну Безуглую. "За" ее увольнение проголосовало только 205 нардепов.

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Об этом сообщил в Telegram депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Распределение голосования по партиям выглядит так:

– Слуга народа – 124 голоса "За";

– ЕС – 17;

– Родина – 15;

– ОПЗЖ – не дало ни одного голоса;

– Голос – 12;

– Майбутнє – 9;

– Внефракционные – 6.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что голосование проходило за проект Постановления об отзыве народного депутата Украины Безуглой М. В. с должности заместителя Председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Он пояснил: "Это старое постановление №10391, поэтому с заместителя комитета она то была бы отозвана, но членом Комитета по нацбезопасности оставалась бы".

Напомним, 22 июля в украинском парламенте зарегистрировали постановление об увольнении народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Также этим постановлением предлагалось исключить парламентарию из состава комитета. Причиной были указаны "обстоятельства, исключающие возможность выполнения ею своих обязанностей".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 июля Безуглая вышла из фракции партии "Слуга народа" по собственному заявлению. Свое решение она объяснила тем, что "не понимает" приоритеты коллег из Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

– Безуглую отозвали с должности председателя парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Такое решение принял комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.

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